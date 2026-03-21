Nubosidad y lluvias ocasionales en Castilla y León según AEMET, con heladas en zonas montañosas

Intervalos nubosos marcarán el día en el conjunto del territorio de Castilla y León, con probabilidad de precipitaciones ocasionales, especialmente en las zonas de montaña del sur y la mitad occidental de la Cantábrica. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque se espera un ligero aumento de las máximas en el sureste, mientras que se registrarán heladas débiles y dispersas en áreas montañosas. El viento soplará de forma floja del este o variable.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 21 de marzo

Cielo nublado y tarde cálida en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que dominarán el panorama. A primera hora, la temperatura ronda los 5 grados, mientras que la sensación térmica puede descender hasta los 3, creando un ambiente fresco. A medida que el sol, tímido, asoma a las 07:24, la humedad se siente cargada, alcanzando niveles altos que podrían hacer que el día se sienta más pesado de lo habitual. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de un paseo matutino sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 18 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 19:35. El cielo se despejará un poco, aunque las nubes seguirán presentes. El viento, suave y casi imperceptible, no superará los 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. Así, la tarde se convierte en un momento ideal para disfrutar de la luz del día, con un ambiente que invita a salir y disfrutar de la ciudad.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el viento sopla con fuerza, trayendo consigo la promesa de lluvias que podrían ser intensas. La temperatura oscila entre los 8 y 18 grados, mientras el cielo se cubre de un manto gris que invita a la precaución.

Por la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza el 65%, pero se espera que la tarde se presente más tranquila, con cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Sin embargo, el viento, con ráfagas de hasta 40 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que indica el termómetro. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier cambio repentino.

En la ciudad de Salamanca, día variable con posibles chaparrones

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 7 grados, que se sentirá un poco más fresca, con una sensación térmica de 8 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. La humedad relativa alcanzará un 60%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, con una sensación térmica de 16 grados. El cielo se mantendrá más despejado y la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%. Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:24 hasta su puesta a las 19:35, será un día variable, ideal para disfrutar de un paseo, siempre que se esté preparado para posibles chaparrones.

Valladolid: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 18 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante el día.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la tarde promete ser tranquila y sin cambios significativos. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 2°C, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 17°C por la tarde, con cielos igualmente despejados. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera por la mañana y aprovecha para lucir ropa cómoda y fresca a medida que el día se calienta.

Palencia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 4°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 18°C por la tarde, mientras el viento del noreste sopla suavemente a 5 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, con una humedad relativa que podría llegar hasta el 70%. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para salir, ya que no se esperan lluvias ni cambios drásticos en el clima.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondan los 5 grados y la sensación térmica puede bajar a 3, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia será más probable hasta el mediodía, pero por la tarde se espera una ligera mejora con cielos menos nublados. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados, así que un paraguas y una chaqueta son esenciales para disfrutar de la jornada.

Segovia: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hasta el mediodía, con una probabilidad de lluvia del 90%. Sin embargo, la tarde promete un ligero respiro, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados y una disminución en la probabilidad de precipitaciones.

A medida que el día avanza, se recomienda llevar un paraguas, especialmente si se planea salir por la mañana. El viento, suave y de dirección variable, aportará un toque fresco, pero la sensación térmica podría descender a 6 grados en los momentos más fríos. Al caer la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un final de jornada más tranquilo.

Amanecer fresco y soleado en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde el cielo se presenta mayormente despejado, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminen la ciudad a las 07:18. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando una sensación térmica agradable de hasta 17 grados, ideal para disfrutar del aire libre.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia se mantiene baja, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin sorpresas. Con una máxima de 16 grados y una humedad que oscilará entre el 30 y el 70%, Soria disfrutará de unas 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:22, ofreciendo un día perfecto para actividades al exterior.