Confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo por picadura de garrapata en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC). Se trataría de un hombre de 68 años de la provincia de Salamanca.

La Dirección General de Salud Pública ha informado que el hombre fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) con un cuadro clínico compatible con la FHCC. Ante la situación, el hombre fue trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia para estos casos.

El hombre presenta una picadura por garrapata y permanece en estado estable. Sin embargo, con la gravedad clínica que implica la patología, permanece con las medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones.

Protocolo por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar. El protocolo consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

Desde Salud Pública, y en coordinación con el ámbito asistencial, tan pronto como se estableció la sospecha de este posible caso, se puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León.

En el portal sanitario de la Junta de Castilla y León está disponible para la ciudadanía y para los profesionales sanitarios información sobre la prevención de picaduras de garrapatas y de las enfermedades de las que son potenciales vectores de transmisión y, más concretamente, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Causas y síntomas

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus. Su mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata Hyalomma. Sin embargo, también se puede transmitir de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo. También transitar por caminos y utilizar repelentes, tanto para las personas como para los animales de compañía.