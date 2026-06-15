Zapatero pide más tiempo al juez porque no ha recibido los «certificados» que requirió a países árabes con el origen y precio de sus joyas

José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez José Luis Calama un nuevo aplazamiento de su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional, prevista para los días 17 y 18 de junio, ya que aún no ha recibido los «certificados» que solicitó a dos países árabes de Oriente Próximo para acreditar el origen y el precio de compra de las joyas incautadas por la UDEF en su despacho de Ferraz, tasadas en más de 1,3 millones de euros. En la tramitación de esa documentación está colaborando el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, según ha podido saber OKDIARIO.

Esta segunda petición de aplazamiento está vinculada exclusivamente a la imputación por delitos de contrabando y delito fiscal relacionada con el hallazgo de las joyas, por lo que Zapatero sí comparecerá ante el juez Calama en las fechas previstas para responder por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La primera solicitud de prórroga, presentada el 26 de mayo a través de su letrado Víctor Moreno Catena, se amparó en «la complejidad de la causa», un día después de que los medios de comunicación revelaran la existencia de las joyas en su despacho de la calle Ferraz, halladas por la UDEF en diligencias practicadas el 19 de mayo.

Calama ha convocado para el miércoles y el jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero para interrogarle tanto por su supuesta influencia para que el Gobierno concediera una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea en pandemia, como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones. El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos».

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

«Yo sé que estoy condenado»

Mientras prepara su declaración, Zapatero atraviesa su peor momento personal. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente se ha sincerado con su entorno más cercano con una reflexión que lo dice todo: «Yo ya sé que estoy condenado, ahora solo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas». Fuentes próximas al ex jefe del Ejecutivo le describen «acojonado» e «impotente» ante una situación que siente ya perdida. «No sabe cómo maniobrar y está devastado por cómo afectará el escándalo de corrupción en su situación familiar», añaden las mismas fuentes.

Zapatero lleva días recluido en su residencia de Las Rozas, convencido de que es víctima de una campaña política, pero incapaz de encontrar la palanca que le permita revertir lo que considera una situación ya irreversible. Es en ese estado de ánimo en el que el ex presidente aguarda la respuesta del juez a su segunda petición de aplazamiento, mientras sus colaboradores en Oriente Próximo recaban los certificados que, según su defensa, permitirán explicar el origen y el precio de compra de las joyas que la justicia encontró en su despacho.