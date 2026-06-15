Zapatero pide al juez aplazar su declaración sobre las joyas «para poder explicar su origen»

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha vuelto a pedir el aplazamiento de su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional, que está prevista para los días 17 y 18 de junio. Zapatero pide más tiempo «para poder explicar» en su declaración «el origen de las joyas» incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su despacho de Ferraz.

El pasado 26 de mayo, Zapatero, a través de su defensa, pidió un primer aplazamiento de su declaración como imputado ante el juez Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra. El ex líder socialista se escudó entonces en «la complejidad de la causa» que le investiga, tal y como alegó en un escrito su letrado, Víctor Moreno Catena.

Un día antes de la petición del primer aplazamiento, los medios de comunicación dieron a conocer la existencia de las joyas en el despacho del ex presidente del Gobierno, en la madrileña calle de Ferraz, que la UDEF descubrió anteriormente, en unas diligencias practicadas el 19 de mayo.

La segunda petición de aplazamiento de Zapatero para su declaración en la Audiencia Nacional está únicamente vinculada a la imputación que el magistrado realizó el pasado viernes, por delitos de contrabando y delito fiscal, en relación con el hallazgo de unas joyas cuyo valor asciende, según tasación, a más de 1,3 millones de euros. Por tanto, el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 sí responderá ante el juez Calama sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero se sincera

José Luis Rodríguez Zapatero se ha sincerado con su entorno más cercano y ha trasladado la siguiente reflexión, según ha podido saber OKDIARIO. «Yo ya sé que estoy condenado, ahora sólo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas». Fuentes cercanas al ex presidente del Gobierno señalan que está «acojonado» y que «se ve impotente» ante la situación que está viviendo. «No sabe cómo maniobrar y está devastado por cómo afectará el escándalo de corrupción en su situación familiar», añaden las mismas fuentes.

Zapatero lleva días recluido en su residencia de Las Rozas, convencido de que es víctima de una campaña política contra él, pero incapaz de encontrar la palanca que le permita revertir una situación que considera ya perdida. «Teme lo que pueda pasarle a su mujer y a sus hijas», señalan desde su entorno a este periódico. Es en ese estado de ánimo en el que el expresidente prepara su declaración ante el juez José Luis Calama, pospuesta al 17 y 18 de junio y para la que ha solicitado un aplazamiento de la pieza separada que le imputa por contrabando y delito fiscal, en relación con las joyas de 1,3 millones de euros encontradas en su despacho.