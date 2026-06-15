Vox se querellará contra Zapatero por «delitos contra la hacienda pública y contrabando»

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha anunciado este lunes en nombre de la formación que se querellarán contra José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, por sendos «delitos contra la hacienda pública y contrabando», en referencia a las joyas con un valor de al menos 1,3 millones de euros, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en una caja fuerte del despacho de Zapatero, como parte de un registro derivado de su imputación en el denominado caso Plus Ultra.

Garriga ha advertido de que esta denuncia se incorpora a un conjunto de actos necesarios para derrocar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha valorado como «una mafia que ha asaltado todas las instituciones». Además, el secretario general de Vox ha instado al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a «hacer todo lo que esté en su mano para acabar con este Gobierno».

Además, el dirigente de Vox ha descartado la presión de la formación liderada por Santiago Abascal al PP desde las autonomías, para que presenten una moción de censura en el Congreso de los Diputados. «Sería meter factores en una ecuación regional que distorsionarían la necesidad de cambio en políticas concretas», ha aclarado Garriga este lunes en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

«Hemos hecho todo lo que hemos podido y estamos haciendo todo lo que podemos. Vamos a presentar una nueva querella contra Rodríguez Zapatero por los delitos contra la hacienda pública y contrabando, pero esta es una querella de tantas otras como las que hemos presentado contra el PSOE, contra el entorno del Gobierno, contra el entorno familiar del presidente del Gobierno», ha explicado Ignacio Garriga.

«Estamos liderando la mayoría de las causas como acusación popular que rodean a la mafia del PSOE, que ha asaltado todas las instituciones, y llegamos a presentar hasta dos mociones de censura que no contaron con el apoyo suficiente del Congreso de los Diputados», ha añadido, dejando claro que «Vox ha hecho todo lo que está en su mano para sacar del poder a un Gobierno corrupto» y que los socios de Sánchez, «aunque apoyaron una moción de censura para combatir la corrupción», se han convertido «en cómplices de la corrupción».