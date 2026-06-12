Ignacio Garriga: «En Cataluña es más probable presenciar un tiroteo que encontrar una vivienda digna»

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha denunciado la crisis de seguridad que está viviendo Cataluña debido a la «inmigración descontrolada y el buenismo con los delincuentes». «En Cataluña es más probable presenciar un tiroteo que encontrar una vivienda», ha señalado tras repasar los brutales crímenes que se han vivido en la citada región en los últimos días.

El pasado 10 de junio, en plena visita del Papa León XIV a Barcelona, un hombre fue asesinado a tiros en el distrito barcelonés de Sarriá-San Gervasio. A plena luz del día y en frente de una comisaría, un hombre le disparó en la cabeza por la espalda y huyó a la carrera del lugar en lo que la Policía ya investiga como un ajuste de cuentas entre bandas rivales de Los Balcanes.

Dos días antes, el 8 de junio, un hombre de origen serbio murió tiroteado en la calle Mineria en la Zona Franca. Además, el 16 de mayo un joven de nacionalidad española fue asesinado a tiros en la misma calle. A pesar de tratarse de la misma zona y el mismo modus operandi, la Policía desvinculó los dos crímenes.

Ante esta situación, desde Vox denuncian «la nueva normalidad a la que nos han acostumbrado los partidos separatistas, el PSOE y las políticas migratorias compartidas por el PP». «Cataluña es un lugar en el que es más probable que presencies un tiroteo, un asalto, un robo o una violación que encontrar una vivienda a un precio asequible, un trabajo estable con un salario digno», ha indicado Ignacio Garriga en un vídeo difundido en redes sociales.

Así las has cosas, ha señalado a «los políticos que nos han gobernado durante tanto tiempo». «Estamos a tiempo de revertir la situación, pero cada día que pasa es más tarde para darle la vuelta. Por eso, pedimos un apoyo masivo para que Vox logre los diputados suficientes para impulsar los cambios legislativos necesarios», ha sentenciado.