María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, dice que el circo que montó Sumar para retrasar el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes fue para tener «debates inteligentes». La formación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigía incluir un paquete de medidas para proteger a los okupas en el plan anticrisis por la guerra de Irán que prevía una «rebaja drástica de la fiscalidad», medida que celebró el PP.

La líder de los socialistas en Andalucía ha visitado este sábado los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos, en Dos Hermanas (Sevilla). Allí ha tratado de aclarar que la relación con sus socios de la coalición «no puede ser más cordial».

Todo ello el día después de que el partido de la ministra de Trabajo se ausentara de la reunión de los ministros para forzar a Sánchez a incluir las ayudas a la vivienda en el mismo paquete de medidas. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Infancia, Sira Rego, se plantaron durante la mañana de este viernes. El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9:30 horas, pero finalmente se inició a las 11:30 horas.

En un principio, los ministros de Sumar habían decidido no participar para forzar a los del PSOE a incluir la moratoria antidesahucios que protegería a 80.000 okupas en nuestro país. Tras dos horas de negociación, ambas formaciones acordaron aprobar dos textos distintos. Por un lado, la rebaja de impuestos a los carburantes. Por otro, las ayudas a los inquilinos que no cuentan con apoyos parlamentarios y descaerán en cuanto se lleve al Congreso.

Sin embargo, Montero ha aclarado que las discusiones que forzaron el retraso en el inicio de la reunión de ministros fueron «debates inteligentes». La conversación entre ambas formaciones se produjo, según la titular de Hacienda, «de forma comprensiva» y ha considerado que es normal que cada partido defienda «aquella parte que entiende que es más importante».

En todo caso, la dirigente del PSOE ha expresado su apoyo a las medidas de vivienda, pero ha admitido que no cuentan con los votos suficientes para convalidar la medida en la Cámara Baja. «La dificultad era que, efectivamente, hay grupos políticos que se han pronunciado diciendo que no las iban a apoyar».

«El Gobierno tenía que garantizar y garantiza que el decreto se va a ratificar en el Congreso de los Diputados», ha espetado la vicepresidenta primera del Ejecutivo. Sin embargo, la realidad es que la administración socialista trató de colar la misma medida en un decreto ómnibus junto a la revalorización de las pensiones que acabó tumbando el Congreso.

«Cautela» con Rota y Morón

La ministra de Hacienda también se ha expresado sobre las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que los legisladores que defienden que Washington debería reducir o retirar su presencia militar en bases de España como las de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) «tienen razón». Porque, en su opinión, no están colaborando lo suficiente en la seguridad del estrecho de Ormuz.

«Creo que tenemos que ser muy prudentes y cautos a la hora de valorar y de interpretar cualquier declaración porque un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria», ha replicado Montero.

Y ha añadido: «Todos los temas que tienen que ver con las relaciones entre los países se articulan a través de la diplomacia, del diálogo y, en este momento, quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad».

Además, ha subrayado que la postura del Gobierno es la misma que había venido transmitiendo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «de sentido común, y creo que todo el mundo lo comparte: tiene que ver con que denunciamos que se esté produciendo una guerra ilegal».