María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, se rio, literalmente, de la propuesta del Partido Popular (PP) de bajar impuestos por la guerra de Irán que ahora el Ejecutivo copia. Montero tildó el 9 de marzo de «reto absurdo» la idea trasladada como «necesidad» por parte de los populares y lidera ahora la rebaja generalizada del IVA, del 21% al 10% en los carburantes, como consecuencia del encarecimiento de la gasolina y del diésel.

Después de soltar una carcajada, Montero, en una comparecencia, minusvaloró la propuesta del PP sobre la reducción de impuestos. «Como si esto se tratara de una competición, con los retos absurdos», afirmó la ministra de Hacienda.

La vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez dijo creer que el Partido Popular «sabe perfectamente que el Gobierno de España, ante las crisis que se plantean, da igual por qué motivo, la crisis de Ucrania, la crisis del Covid, en este caso la crisis por la guerra ilegal que tenemos en Irán, el Gobierno está explorando medidas, como el presidente dijo, desde el primer día». Montero, además, aseguró que se pondrían «en marcha en el momento en que los acontecimientos se vayan produciendo y se vayan elevando los precios de las materias primas y de la energía».

«Nunca se sabe, pero el recorrido de la guerra, la duración de la guerra es fundamental para calcular cómo se pueden impactar las economías domésticas y las economías industriales», se cubrió las espaldas la ministra, mientras afirmaba que «es inevitable que se puedan producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se producen».

«Y esto es una de las consecuencias que tienen las guerras, no solamente se pierden vidas humanas, se provoca sufrimiento, sino que se encarece la vida, los precios de las materias primas y todo lo demás», añadió en la comparecencia en la que se rio de unas medidas del PP que ahora el Gobierno copia, con 10 días de retraso.

«Curiosamente el Partido Popular no nos va a sorprender, siempre lo que plantea es bajada fiscal. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones», volvió a atacar María Jesús Montero, que calificó de «corta pega» la idea del Partido Popular, sacando pecho de lo realizado por el Ejecutivo central a raíz de la guerra de Ucrania.