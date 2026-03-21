El asesino de Francisca Cadenas le dice al juez que está «casi seguro» de que estaba muerta tras la paliza

En su declaración, Julián, el menor de los dos hermanos acusados de matar a su vecina y mantenerla 9 años enterrada bajo el patio de su casa, a 30 metros de la familia de la víctima, no se salió ni un milímetro del guión.

El imputado insiste en que su vecina Francisca Cadenas, de 57 años, entró en su casa aprovechando que la puerta estaba entreabierta y ella le sorprendió consumiendo droga. «¿Se enfadó?, ¿fue un brote?, ¿la coge, la zarandea y la golpea?», le preguntó su abogado a Julián y él respondió simplemente que sí. Sí a todo.

Una pregunta clave

Se trata de una pregunta clave porque la UCO sostiene que fueron los dos hermanos los que la mataron, pero después de torturarla y violarla.

La Guardia Civil cree lo mismo, basándose en las grabaciones que hicieron de las conversaciones entre los dos hermanos cuando se creían a salvo dentro de su casa, con el cadáver aún enterrado bajo sus pies.

La autopsia también contradice la versión de Julián, ya que establece que Francisca Cadenas recibió numerosos golpes en la cara, además de sufrir una fractura en la bóveda del cráneo. Además, el cuerpo fue encontrado desnudo de cintura para abajo. Había sido maniatada. Son más detalles que no coinciden con la declaración del acusado.

El juez no se cree la versión de Julián, el presunto asesino. Ni tampoco cree que su hermano Manuel no estuviera presente. Pudo darle tiempo a llegar desde el hospital de Mérida, al que había ido a visitar a su padre.

El hermano de Julián, Manuel González, igualmente sólo respondió a su abogado. En este caso a una sola pregunta: «¿Ha tenido alguna participación en el delito de homicidio?». «No», se limitó a responder.

Llaman a declarar a testigos

Tras las declaraciones de los hermanos, el juez ha llamado a declarar a las tres últimas personas que vieron con vida a Francisca Cadenas. Tendrán que comparecer en abril.

El juez instructor quiere saber a qué hora aproximada desapareció Francisca Cadenas y si el hermano del asesino confeso pudo llegar a su casa cuando la mujer estaba viva, en el interior de la vivienda, a merced de su hermano pequeño.

«¿Le dio tiempo a comprobar si Francisca Cadenas murió en el acto?». «Yo creo que sí… Sí, casi seguro…». Así respondió a preguntas de su abogado y ante el juez del caso(Badajoz).