La Unión Europea ha alertado de que las flotillas como las de Gaza o la que zarpará a Cuba, en la que participará Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, o miembros de Bildu «pueden provocar un conflicto». «La Unión no recomienda las flotillas», concluyen desde la Comisión, institución encabezada por la alemana Ursula von der Leyen.

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha transmitido la opinión del Ejecutivo europeo a través de una respuesta parlamentaria tras una pregunta del grupo Patriotas por Europa, en el que está Vox.

Bruselas expresa que «respeta la intención de las personas que se encuentran a bordo de llamar la atención sobre la difícil situación humanitaria de la población de Gaza». La respuesta se dirige, en ese caso concreto, al conflicto que se produce en esa parte del mundo, pero hace extensible la recomendación contraria a todo tipo de movilizaciones como esta, también a la que se va a poner en marcha con rumbo a Cuba.

«En la UE, toda persona puede ejercer su derecho al activismo y a la libertad de reunión, lo que constituye un pilar fundamental de sus valores», destaca la Comisión. En ese mismo sentido, debe «respetarse la libertad de navegación con arreglo al Derecho internacional». Sin embargo, asevera que «la Unión no recomienda las flotillas».

«Presentan un riesgo para los participantes y pueden desencadenar una escalada del conflicto», justifica la respuesta del Ejecutivo comunitario. La institución presidida por Von der Leyen recuerda que «las autoridades responsables de garantizar la protección consular son los Estados a los que pertenecen los ciudadanos».

Esta manifestación de la Comisión Europea llega después de la pregunta de varios eurodiputados del grupo de Vox sobre las garantías de «integridad de las instituciones europeas frente a las redes vinculadas a Hamás», en alusión a la Global Sumud Flotilla.

Los representantes de Patriotas mencionaban la existencia de «interrogantes en materia de seguridad y ética institucional» sobre la presencia de diputados al Parlamento Europeo a bordo de esta flotilla.

La Comisión Europea, sin embargo, niega estos vínculos: «No se ha puesto en conocimiento de la Unión Europea a través de canales oficiales ninguna de las acusaciones de las autoridades israelíes que vinculan a Hamás con la Global Sumud Flotilla». Pero sin embargo, sí advierte de sus posibles efectos adversos y recomienda no ponerlas en marcha por los peligros que conllevan.

La flotilla de Iglesias a Cuba

La flotilla a Cuba parte este sábado 21 de marzo, desde un lugar no desvelado, con dirección a La Habana. Se trata de la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, una expedición que ha contado con el apoyo de Jeremy Corbyn, ex líder laborista de Reino Unido; Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y candidato de los Comunes a la alcaldía de Barcelona, o Pablo Iglesias, entre otros políticos de izquierda y extrema izquierda.

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Sin embargo, los políticos españoles, en lugar de subir a estos barcos, han optado por viajar en avión a La Habana, desde donde se unirán a la expedición que llegue con el material con el que pretenden ayudar al régimen comunista. Así lo aclaró el fundador de Podemos a través de un vídeo publicado en su medio de comunicación, Canal Red.

El convoy estará compuesto por varios barcos que cargarán más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos. Las embarcaciones partirán de México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia y también habrá vuelos de carga que partirán de diversos puntos del mundo.

El contenido de todas estas naves llegará a un mismo punto: el Malecón de La Habana. Allí, los organizadores pretenden mostrar públicamente «un acto de solidaridad con el pueblo cubano».

Pisarello reivindicó los «profundos vínculos de hermandad entre Barcelona y Cuba» al presentar la iniciativa a mediados de esta semana. Y añadió: «No podemos darle la espalda a un pueblo digno y hermano que hoy sufre un asedio injustificable», dijo el candidato de los comunes a Barcelona en alusión a las nuevas restricciones energéticas y las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos, que, a sus ojos, «agravan una situación insostenible».