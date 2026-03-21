Parece mentira pero es uno de los pueblos más bonitos de España y está en una montaña desde la que se ve el Mediterráneo

España tiene cientos de pueblos que merecen una visita. En Andalucía, especialmente, parece que cada provincia guarda varios con calles blancas y vistas que impresionan. Y es por ello que cuando alguien habla de los pueblos más bonitos de España suelen aparecer siempre los mismos nombres como Ronda, Mijas, quizá Setenil. Pero lo cierto es que hay otros que no salen tanto y, sin embargo, cuando los descubres, entiendes que deberían estar en cualquier lista.

Es el caso del pueblo del que ahora os hablamos, perfecto para una escapada de Semana Santa ya que puede estar dentro perfectamente, de un listado sobre los pueblos más bonitos de España. Se trata de Bubión, que se ubica en Granada, en la Alpujarra, encajado en la ladera del Barranco de Poqueira. Y que tiene algo que no muchos pueden decir ya que en días despejados, desde algunos puntos del pueblo se alcanza a ver el Mediterráneo mientras Sierra Nevada queda a la espalda. La primera vez que te lo cuentan suena a exageración pero lo cierto es que así y lo mejor es que no tiene ese turismo constante de otros destinos más mediáticos, por eso precisamente mantiene intacta su personalidad.

Uno de los pueblos más bonitos de España

Bubión forma parte del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y comparte paisaje con Pampaneira y Capileira. Los tres conforman una de las estampas más conocidas de la Alpujarra, aunque cada uno tiene su propio carácter. El núcleo urbano está protegido como Conjunto Histórico del Barranco de Poqueira, algo que se nota en cuanto empiezas a caminar. Las calles son estrechas, a veces empinadas, con escalones improvisados y rincones que obligan a frenar el paso. No faltan además sus casas blancas con cubiertas planas, los conocidos terraos, herencia directa de la etapa andalusí.

No verás entonces tejados inclinados, ya que durante siglos se utilizó launa, un material impermeable que permitía esas azoteas horizontales tan características. Se dice que así la nieve no bloqueaba las entradas en invierno. Otros explican que la arcilla de la zona no servía para fabricar tejas y traerlas desde fuera era caro. Sea cual sea el motivo real, el resultado es esa imagen tan singular, con chimeneas redondeadas sobresaliendo por encima de las viviendas. Los tinaos, esos soportales tradicionales, siguen presentes en algunas calles. Y las macetas llenas de flores rompen el blanco de las fachadas casi todo el año.

Un pasado que se remonta a la época romana

Aunque hoy el visitante lo identifique sobre todo con su herencia árabe, los orígenes de Bubión podrían remontarse a época romana. En el siglo XIX aparecieron restos de enterramientos que apuntan a esa presencia antigua. También hay referencias a asentamientos visigodos. Pero la etapa andalusí fue la que marcó con más fuerza su desarrollo. Desde el siglo XIII era cabeza de la Taha de Poqueira, que incluía Capileira, Pampaneira y el desaparecido poblado de Alguástar. Después llegó la conquista de Granada en 1492 y, con ella, una etapa convulsa.

En 1568 estalló la rebelión de los moriscos liderada por Fernando de Válor, más conocido como Abén Humeya. El levantamiento se extendió por el Reino de Granada hasta que fue sofocado. A comienzos del siglo XVII los moriscos fueron expulsados y el pueblo fue repoblado con familias procedentes de Galicia, León, Asturias y Castilla. Esa mezcla terminó configurando la identidad actual del municipio.

Qué ver en Bubión

Lo mejor que se puede hacer en Bubión es caminar sin mapa. Aun así, hay puntos que merece la pena localizar. En la parte baja del pueblo está la Iglesia de la Virgen del Rosario, junto al Ayuntamiento. Es de estilo mudéjar y su torre tuvo incluso función defensiva en otros tiempos. Se levantó en el siglo XVI y fue reconstruida tras un terremoto. En ella se conservan dos campanas, una fechada en 1771. Durante años se pensó que el templo estaba dedicado a San Sebastián, hasta que una restauración aclaró su advocación real.

El agua tiene protagonismo en varias esquinas del pueblo. La Fuente Hondera, en la calle Barrio Bajo, señala el comienzo del antiguo camino hacia Pampaneira. Más utilizada suele estar la Fuente del Lavadero, bajo el colegio, con cuatro caños que vierten a un pilar de piedra. El agua sobrante alimenta el antiguo Lavadero Alto, que funcionaba al menos desde mediados del siglo XX.

Para ver cómo era la vida en este pueblo en otra época, debes visitar la Casa Alpujarreña, en la Plaza de la Iglesia. Es una vivienda tradicional convertida en museo, con muebles antiguos, aperos de labranza y utensilios domésticos que vecinos del pueblo donaron. Y si te apetece naturaleza, la Hoya del Portillo ofrece miradores y acceso organizado a las cumbres de Sierra Nevada. Y algo más apartada queda la Ermita de San Antonio, restaurada en 2006 tras años en ruinas.

Fiestas y gastronomía

Las fiestas patronales se celebran en honor a San Sebastián y San Antón en enero y a finales de agosto. Una tradición curiosa es el Entierro de la zorra, en el que participan los niños del pueblo. El 1 de noviembre se celebra la Mauraca, conocida como la fiesta de la castaña, y en San Juan las calles se llenan de flores. Y en cuanto a la gastronomía, aquí la montaña se nota en el plato. Migas, plato alpujarreño, gachas pimentonas, choto al ajillo o puchero de hinojos forman parte de la cocina habitual. El jamón y el vino no faltan. Y en los postres siguen presentes recetas de tradición morisca como la torta en lata o los roscos fritos.

Cómo llegar a Bubión

Bubión está a unos 70 kilómetros de Granada capital. Lo más práctico es llegar en coche, tomando la A-44 hasta Lanjarón y después la A-348 en dirección a la Alpujarra. Desde allí, la carretera A-4132 conduce hasta el Barranco de Poqueira. También hay autobuses desde Granada, aunque las frecuencias son limitadas. La mayoría de visitantes opta por el coche para poder moverse con libertad por la zona.