La guerra fratricida entre la banda latina de los Trinitarios y su escisión de Los 4k ha estado a punto de cobrarse una nueva víctima en el barrio madrileño de Tetuán. Allí, un policía en prácticas se ha visto obligado a intervenir para detener, pistola en mano, una venganza mortal a machetazos.

Los hechos tuvieron lugar hace dos semanas, cuando el agente, destinado en la comisaría de la Policía Nacional en el madrileño distrito de Tetuán, se encontraba en las cercanías de su puesto revisando los vehículos estacionados en la zona y sorprendió a cinco jóvenes pandilleros que mantenían un fuerte enfrentamiento verbal.

Mientras se dirigía hacia los jóvenes, a todas luces miembros de una banda latina, la situación escaló rápidamente y uno de los implicados sacó un machete y comenzó a golpear a una de las víctimas en el brazo. A la vez, otros tres jóvenes más sacaron navajas y cuchillos, implicándose de lleno en la reyerta.

Machetazos en un brazo y 4 detenidos

Ante la gravedad de los hechos, el agente se identificó como policía, pero los pandilleros de la banda latina de Los 4k hicieron caso omiso, amenazaron al policía en prácticas y siguieron propinándole machetazos a la víctima.

En ese momento el agente desenfundó su arma reglamentaria y, esgrimiendo la pistola, consiguió detener la venganza y salvar la vida de la víctima. Entre el policía en prácticas y el apoyo de sus compañeros detuvieron a dos de los agresores, que resultaron ser menores de edad.

Otros dos implicados consiguieron escapar. Uno de ellos fue localizado y detenido en las inmediaciones del suceso. El otro miembro de la banda latina de Los 4k fue identificado y arrestado al día siguiente.

El asesinato del trinitario ‘Alexito’

Fue la primera víctima mortal de la guerra interna entre los Trinitarios y su facción rebelde de Los 4k. Álex de la Rosa, más conocido como Alexito, fue asesinado la madrugada del domingo 12 de marzo de 2023 de una puñalada en el corazón.

El fallecido, miembro de la banda latina de los Trinitarios, tenía 22 años y casi tantos antecedentes por robo con violencia, tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada. Además, estaba siendo investigado por la presunta violación de una menor. Por esto último tenía prohibido salir de España.

La investigación concluyó que sus ejecutores eran sus antiguos compañeros, miembros de Los 4k. Tres de ellos huyeron al extranjero sin éxito. Fueron atrapados meses después, en 2024. Desde entonces, los enfrentamientos entre la matriz original de los Trinitarios y su escisión de Los 4k se suceden sin tregua.