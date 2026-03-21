El Leganés respira en Segunda al golear a un Ceuta que se electrocutó en Butarque

El Leganés venció al Ceuta en un encuentro eléctrico, de muchos goles y en el que los madrileños supieron aprovecharse de los errores del equipo caballa, que comenzó ganando y acabó perdiendo. Los de Butarque remontaron un partido que empezó muy mal para ellos. El Lega se comió al Ceuta, que desapareció en la segunda parte, para acabar goleando en un encuentro vibrante.

Se adelantó el Ceuta en Butarque con un penalti por manos de Duka, anotado por Marcos Fernández, y el conjunto de José Juan Romero dominó el encuentro hasta que se electrocutó con sus propios problemas. De una jugada de ataque clarísima, con tres jugadores para rematar, uno no quiso, otro no pudo y el otro se resbaló. Eso provocó una contra del Leganés en la que Diego González pecó de novato y derribó a Millan. Penalti claro y gol de Diawara.

Esa jugada representó a la perfección el partido de Ceuta. Un resbalón. Desde ese momento desapareció del encuentro y el Leganés se lo comió. Tuvo varias ocasiones el equipo madrileño para ponerse por delante, pero fue al inicio de la segunda mitad cuando puso el 2-1. Fue en una preciosa jugada de reivindicación de Juan Cruz, pitado por la grada de Butarque, que con un jugoso taconazo le brindó el gol en bandeja a Cisse.

Siguió mandando el Leganés, perdonando por momentos el 3-1, hasta que el partido se calentó cuando el árbitro Orellana Cid le sacó la tarjeta roja a Diawara por una fuerte entrada a Konrad. Cuando parecía clara que era roja, desde el VAR le llamaron para corregirle. Y el árbitro, vendido ante la televisión, cambió la roja por la amarilla.

Lo que es el fútbol. El Juan Cruz pitado acabó siendo coreado por la grada de Butarque al marcar el 3-1. La forma de la celebración de este este tanto fue muy indicativa: todos los jugadores, hasta el portero Juan Soriano, se recorrieron el campo para abrazar a un Juan Cruz que empezó el partido abrasado en Butarque y acabó como héroe. ¡Fútbol!

El encuentro se volvió loco en los últimos minutos. El Ceuta se metió en el encuentro con un gol de Manuel Sánchez (era el 3-2) y con ocho minutos de descuento, pero justo en el momento en el que el cuarto árbitro sacaba el cartelón, el equipo norteafricano se volvió a eletroctutar. Fallo en defensa, Melero se quedó solo ante Vallejo y marcó el 4-2. El propio Melero, que había salido en el 87′, acabó llevándose un doblete al marcar de cabeza el 5-2 definitivo en el último segundo.

Con este triunfo, el Leganés respira en la agonía por la salvación -qué tiempos aquellos, nada lejanos, en los que los madrileños estaban o en Primera o peleando por el ascenso- y el Ceuta se queda en la mitad de tabla en la que ya estaba, muy lejos de puestos de descenso (tocando virutalmente la salvación, que es el objetivo de un debutante en Segunda) y ya diciendo prácticamente adiós al sueño de jugar los playoffs de ascenso a Segunda.