Investigan la muerte de una niña de 3 años en Torrevieja como violencia vicaria: el padre se ha suicidado

La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia vicaria la muerte de una niña de 3 años, cuyo cuerpo ha sido descubierto a las 01:00 horas de este sábado por agentes del Instituto Armado en una vivienda de la localidad de Torrevieja (Alicante). En esa misma vivienda, también ha sido encontrado muerto el padre de la menor. Este último, un varón de 40 años. La violencia vicaria es aquella en la que un hombre ataca a la hija o hijo de una madre para causarle dolor.

La madre de la niña, una mujer de 36 años y ex pareja del presunto autor, había avisado la noche del viernes a la Guardia Civil de que no conseguía contactar con el padre de la niña hacía horas y que temía que pudiera haberle hecho daño a su hija, con quien se encontraba. No existían denuncias previas entre la pareja.

El Equipo Mujer de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación acerca de este caso. Los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio del presunto autor. Todo ello, según fuentes de la propia Guardia Civil.

Hay que recordar que en enero de este 2026, un hombre fue detenido en Córdoba como presunto autor del asesinato de su hija. El sujeto tuvo que ser ingresado en el hospital por las heridas autoinfligidas, dado que habría intentado suicidarse después de cometer el crimen,

En este último caso, al parecer, la identidad del hombre estaba registrada en el sistema VioGen, por haber estado involucrado en episodios de violencia machista. Sin embargo, según las primeras pesquisas, el móvil del crimen fue diferente, por lo que no se investigaría como violencia de género. La hija del detenido tenía 30 años de edad.