Detenido un hombre tras matar a su hija e intentar suicidarse en Córdoba

Un hombre ha sido detenido en Córdoba como presunto autor del asesinato de su hija. El sujeto se encuentra ingresado en el hospital por las heridas autoinfligidas, dado que habría intentado suicidarse después de cometer el crimen en la noche de este lunes, pero fracasó.

Los hechos han tenido lugar en la zona de Ciudad Jardín de Córdoba capital, a las 23:00 horas de este lunes. Los agentes de la Policía Nacional han arrestado al individuo en las zonas aledañas de la estación de tren de la ciudad.

Al parecer, la identidad del hombre estaba registrada en el sistema VioGen, por haber estado involucrado en episodios de violencia machista. Sin embargo, según las primeras pesquisas, el móvil del crimen fue diferente, por lo que no se investigaría como violencia de género. La hija tenía 30 años.

El sujeto se había autolesionado, y presentaba heridas provocadas por arma blanca en el abdomen, razón por la que fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

Éste no ha sido el único suceso que ha conmocionado a la comunidad andaluza en las últimas horas ni el único que implica a padres e hijos. También este lunes se conoció la condena a un matrimonio paquistaní por practicar un exorcismo a su hija con escritos del Corán. Aseguraban que tenían que «sacar el demonio» a la joven, que se encontraba poseída, indicaban, porque se había divorciado. Cuando las autoridades liberaron a la víctima, estaba inmovilizada y presentaba lesiones. Permaneció así 22 días.

En este caso, también estaba implicado el tío de la joven, que fue el encargado de practicar el ritual, a petición de los padres, leyendo el Corán. Todos defendían los fines «sanadores» del rito según su religión. Han sido condenados todos a siete meses de cárcel, en lugar de los ocho años que pedía en un principio la Fiscalía, ya que la víctima no quiso declarar ni ejercer ninguna acusación contra sus familiares.