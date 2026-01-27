Gritos de «¡asesino!» y escenas de dolor en el traslado al juzgado del detenido por el crimen de Sueca

Gritos, empujones y escenas de un desgarrado dolor por parte de familiares y amigos de la víctima, se han vivido este martes durante el traslado para pasar a disposición judicial del autor confeso de la muerte a cuchilladas de Álex, un niño de 13 años en Sueca (Valencia), que había acudido a casa de un amigo, hijo del detenido, para jugar a la play.

Algunos de los presentes incluso han lanzado patadas al vehículo que trasladaba al detenido a las dependencias judiciales, mientras lanzaban gritos como «te vas a pudrir en la cárcel».

El crimen ha sucedido este sábado, en torno a las 18:30 horas. El detenido, un varón de 48 años, se ha entregado voluntariamente a la Guardia Civil, donde ha confesado el citado crimen. Este martes, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Sueca. Ha sido en ese momento cuando se ha desatado todo el dolor de las personas más cercanas al niño asesinado.

Lo sucedido en esos instantes de tensión máxima se puede ver en el vídeo que de la televisión pública valenciana Á Punt ha subido a su web y que ilustra esta información.

Antes, como ha publicado OKDIARIO, la autopsia había confirmado que Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca (Valencia), murió tras sufrir varias puñaladas causadas por una persona adulta. Es la conclusión a la que han llegado los forenses tras los análisis realizados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Con este informe, la confesión del autor confeso -un vecino de Sueca de 48 años que estuvo incluido en el Sistema Viogén-, y la declaración del hijo de éste, quedan prácticamente descartadas otras hipótesis.

El crimen ha causado tal dolor en la localidad que, como también ha publicado OKDIARIO, la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ha tenido que activar el protocolo de acompañamiento emocional en el centro en que el menor cursaba sus estudios.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de luto en los que las banderas han ondeado a media asta. Además, ha puesto a disposición de las dos familias a los servicios sociales municipales para que estos prestasen la atención que resultase necesaria como consecuencia de un suceso que ha dejado helada a toda la localidad