La autopsia ha confirmado que Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca (Valencia), murió tras sufrir varias puñaladas causadas por una persona adulta. Es la conclusión a la que han llegado los forenses tras los análisis realizados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Con este informe, la confesión del autor confeso -un vecino de Sueca de 48 años que estaba incluido en el Sistema Viogén-, y la declaración del hijo de éste, quedan prácticamente descartadas otras hipótesis.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 24 de enero, cuando Álex fue a casa de un amigo a ayudarle con unos temas del ordenador y a jugar a la Play Station. De acuerdo con la investigación, los dos menores se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda cuando el padre de uno de ellos entró y, por causas que aún se están investigando, atacó al niño con un cuchillo de cocina.

Poco después, el hombre se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca con restos de sangre en la ropa y confesó haber cometido el crimen, manifestando a los agentes que había sufrido un «ataque de locura». Los agentes se desplazaron de inmediato al domicilio indicado, donde localizaron el cuerpo sin vida del menor, que presentaba heridas de arma blanca y evidentes signos de violencia.

Una versión que corroboró su hijo el domingo por la mañana. El menor reprodujo de forma sustancial la versión de su padre, asegurando que éste irrumpió en la habitación «como si estuviera loco» y acuchilló a su amigo de manera repentina y sin mediar explicación.

En un principio, la Guardia Civil barajaba todas las hipótesis en torno al crimen de Sueca, pero la autopsia -como ha publicado Las Provincias, ha confirmado que las puñaladas fueron causadas por una persona adulta.

En la mañana de este martes está previsto que el detenido sea puesto a disposición judicial en la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, encargado del caso.