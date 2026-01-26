El detenido por el crimen de Sueca fue incluido en el sistema de los denunciados por violencia de género

Sobre el varón de 48 años que se entregó este domingo a la Guardia Civil como supuesto autor del crimen a cuchilladas de un menor de 13 años en la localidad de Sueca (Valencia) se produjo una activación en el sistema VioGen «en años anteriores». Esa activación estaba, sin embargo, «desactivada» desde hace años, tal como ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, después de que el detenido se entregara. El sistema VioGen es el de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Se trata de un proceso automático que inicia el Ministerio del Interior. Y su activación se produce con la interposición de una denuncia por un presunto caso, ya sea esta ante dependencias policiales, juzgados o servicios sociales.

Se da la circunstancia de que OKDIARIO adelantó el pasado 12 de diciembre que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska investigaba la existencia de «falsos negativos» que habrían dejado a las víctimas de maltrato fuera del sistema de protección Vio-Gen 2, lo que les habría expuesto al «riesgo de reincidencia en casos de violencia de género». Es decir, si la mala evaluación del riesgo de agresión dejó desprotegidas a víctimas de maltrato

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la cartera de Interior, había licitado entonces un contrato para realizar un «servicio técnico especializado destinado al análisis integral de la eficacia de los formularios empleados en el Sistema VioGén-2 para la Valoración Policial del Riesgo».

Por otra parte, el detenido pasará este martes a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 de la localidad de Sueca, en Valencia, tal como han asegurado a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil. No obstante, el Instituto Armado mantiene abierta la investigación y sigue sin descartar ninguna hipótesis en torno a este trágico suceso, según han confirmado, también, las mismas fuentes. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

El caso del crimen de Sueca mantiene en vilo a toda la Comunidad Valenciana. El detenido se entregó el sábado, en torno a las 18:30 horas y se confesó autor del crimen. Su ropa estaba ensangrentada. En el momento de producirse los hechos, la joven víctima se hallaba en casa de un amigo. No salió vivo de allí. Lo cosieron a cuchilladas. El padre de ese amigo es quien se autoinculpó. Este martes, rendirá cuentas ante el juez.

En paralelo a todo ello, la Consellería de Educación ha activado el protocolo que se conoce como de acompañamiento emocional en el centro educativo donde la víctima cursaba estudios. El objetivo de ese protocolo es el de prestar acompañamiento emocional a los alumnos del centro y a toda la comunidad educativa, según ha revelado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. En concreto, en el primer día de la puesta en marcha de ese protocolo, la atención se centra en generar espacios de escucha en todos los grupos. A continuación, se pondrá en marcha una primera fase a la que se denomina acogimiento emocional.