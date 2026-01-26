La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis en el crimen del niño de 13 años en Sueca (Valencia)

La Guardia Civil no descarta en estos momentos ninguna hipótesis en torno al crimen de un menor de 13 años a puñaladas en la localidad de Sueca, en Valencia. Así lo han confirmado este mismo lunes a OKDIARIO fuentes del Instituto Armado. La revelación de los agentes se ha producido casi dos días después de que en torno a las 18:30 horas de la tarde del pasado sábado un varón de 48 años se personara ensangrentado en el cuartel de la Benemérita en la citada localidad. Allí, confesó el crimen. El cuerpo del menor presentaba heridas compatibles con las de un arma blanca, además de golpes. En el momento de producirse los hechos, la joven víctima había se hallaba en casa de un amigo. No salió vivo de allí. El padre de ese amigo es quien se autoinculpó. Pese a ello, la Guardia Civil sigue investigando.

El hombre, ahora detenido en las dependencias de la Guardia Civil en Sueca, no había pasado la mañana de este lunes a disposición judicial, tal como han relatado las fuentes antes citadas. Y no está previsto que lo haga de inmediato, según han revelado las mismas fuentes. Además, se ha decretado el secreto de sumario, mientras los agentes continúan llevando a cabo las pesquisas para resolver un crimen que ha helado la sangre de todos los valencianos y, muy especialmente, de los habitantes de Sueca. Un municipio de algo más de 29.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Ribera Baja, en la provincia de Valencia. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto.

Antes, a primera hora de este domingo, las autoridades habían tomado declaración al hijo del arrestado. Es decir, al niño con quien se encontraba la víctima cuando resultó apuñalado. El objetivo de la declaración del menor era conocer su relato de lo ocurrido después de que su padre se hubiera entregado. Según han informado los agentes, el menor reprodujo de forma sustancial la versión de su padre, asegurando que este irrumpió en la habitación «como si estuviera loco» y acuchilló a su amigo de manera repentina y sin mediar explicación.

El crimen, como se ha dicho, se produjo la tarde del pasado sábado, cuando la víctima acudió al domicilio de su amigo. De acuerdo con la investigación, los dos menores se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda cuando el padre de uno de ellos irrumpió en la misma y, por causas que aún se están investigando, atacó mortalmente al niño con un cuchillo de cocina.

Los hechos han devuelto a la localidad la angustia vivida sólo tres años atrás, con el denominado caso del parricida de Sueca. Entonces, el crimen se produjo el 3 de abril de 2022. Ese día, un padre mató a su hijo en la vivienda familiar. El niño tenía 11 años, cumplidos sólo 48 horas antes de aquel fatídico domingo.