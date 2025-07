Matan a un menor de edad a puñaladas en La Puebla del Río (Sevilla): intentó huir en moto tras la reyerta

Un menor de 17 años ha sido asesinado a puñaladas en la madrugada de este miércoles en el poblado de Alfonso XIII, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), tras verse envuelto en una reyerta junto a la parada de autobús. A pesar de estar gravemente herido, el joven ha intentado huir en motocicleta, pero ha caído desvanecido a pocos metros del lugar del ataque.

Los municipios de Isla Mayor y La Puebla del Río se han despertado conmocionados por este crimen, que ha sacudido la tranquilidad habitual de la zona. Según las primeras pesquisas, la víctima ha recibido varias puñaladas en medio de una trifulca entre jóvenes. Aunque aún no se conoce el origen de la pelea, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una disputa que terminó con el menor apuñalado de forma mortal.

Fuentes del caso han informado de que, tras el ataque, el menor ha conseguido subirse a su moto en un intento desesperado por alejarse del lugar, pero la gravedad de las heridas le ha impedido avanzar más allá de unos metros, cayendo finalmente al suelo donde ha fallecido. Ha sido el servicio de emergencias 061 quien ha confirmado el fallecimiento en el lugar de los hechos.

Un amigo de la víctima, que presenció lo ocurrido, ha sido identificado como testigo clave para la investigación, que ha sido asumida por la Unidad Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil. Los agentes han iniciado la recogida de pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido e identificar al autor o autores del crimen. También están a la espera del informe del Instituto de Medicina Legal.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha declarado que aún no ha podido hablar con la familia del menor, que se encontraba de visita en el municipio. Ha destacado la conmoción entre los vecinos por un suceso sin precedentes en la localidad: «Es un pueblo tranquilo y apacible en el que sucesos como este no se habían dado nunca jamás». Además, ha asegurado que el Gobierno local está en contacto con todos los grupos municipales y que no se descarta la declaración de un día de luto oficial.

La Guardia Civil continúa investigando el caso, mientras la conmoción y el dolor se han apoderado de una comunidad que no estaba acostumbrada a este tipo de violencia.