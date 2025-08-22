Dimite un concejal del PSOE en Granada tras la muerte de un trabajador sin contrato en su invernadero

Miguel Pérez Castillo, hasta ahora concejal de Agricultura del PSOE en el Ayuntamiento de Castell de Ferro (Granada), ha presentado su dimisión tras la muerte de un trabajador rumano de 32 años en una finca agrícola de su propiedad el pasado 12 de agosto, en plena ola de calor. El edil, que contrató una empresa externa, asegura estar «muy afectado» por lo ocurrido.

La víctima llegó al invernadero, situado en Lújar, sobre las 10:00 horas, y antes de comenzar a trabajar empezó a sentirse indispuesto, aquejado de un dolor torácico. Sus compañeros lo trasladaron al centro de salud de Castell de Ferro, donde sufrió un fallo cardiaco y se desplomó. Los hechos están siendo investigados por la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.

La alcaldesa de Gualchos, Toñi Antequera (PSOE), ha explicado que el fallecido pertenecía a una cuadrilla de trabajadores, todos compatriotas, que el concejal contrató para acondicionar su invernadero y colocar unos plásticos para cubrir las instalaciones, donde cultiva diversos productos hortofrutícolas. Lo hizo desconociendo su situación laboral y sin saber si tenían o no contrato, según la alcaldesa, que ha recalcado que el servicio era externo. La víctima vivía en Motril y trabajaba en la empresa de forma irregular.

La finca, tal como avanzó La Gaceta de la Iberosfera, pertenece al concejal Miguel Pérez Castillo, que ha renunciado a su cargo en el consistorio. Lo hace, según la alcaldesa, «para no perjudicar ni al ayuntamiento ni al pueblo». La decisión es «irrevocable» y se dará a conocer en el próximo pleno ordinario, ya en septiembre.

El sindicato Solidaridad ha anunciado que hará todo lo que esté a su alcance para esclarecer lo sucedido, y ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la familia de la víctima. Los sindicatos UGT y CCOO, por su parte, han recordado que ya son nueve los trabajadores que en 2025 han perdido la vida en su puesto de trabajo en la provincia de Granada, seis de ellas entre julio y agosto.