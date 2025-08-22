Dos ciudadanos rumanos han sido asesinados en Zaragoza y sus cadáveres terminaron en el vertedero. Esa es la hipótesis principal de la investigación de la Guardia Civil tras el hallazgo de ambos cuerpos en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza en los meses de abril y mayo.

Los especialistas de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil creen además que ambas muertes podrían estar relacionadas, una vez recibidos los informes preliminares de las autopsias que apuntan a una «etiología homicida» en ambos casos, aunque los agentes esperan los informes definitivos de las autopsias para confirmar con exactitud las causas de ambos crímenes.

Los cadáveres fueron retirados por la Hermandad de la Sangre de Cristo y trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón. Una vez que se les han realizado las autopsias, los cuerpos de las dos víctimas han sido trasladados hasta Rumanía, su país de origen.

El hallazgo de los cadáveres

El primero de los cadáveres fue encontrado el día 25 de abril. Entonces, los trabajadores del vertedero de Zaragoza hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con la cabeza tapada por una prenda de vestir.

Sólo 13 días después, el jueves 8 de mayo, los trabajadores del mismo vertedero volvieron a encontrar otro segundo cadáver en la cinta de triaje de los residuos. Este segundo cadáver hallado pertenecía a un varón y, como el primero, presentaba golpes en su cuerpo y tenía la ropa desgarrada.

El hallazgo de este segundo cadáver reforzó las sospechas de la Guardia Civil sobre el origen criminal de ambos casos. La investigación se encuentra ahora bajo secreto de sumario, progresando tras la identificación de los cuerpos y los primeros informes de las autopsias.

Cuatro cadáveres en el vertedero

Desde septiembre del año 2015, ya son cuatro los cadáveres encontrados en ésta planta de reciclado de Zaragoza.

El hallazgo del primer cuerpo encontrado en similares condiciones tuvo lugar en septiembre de 2015, cuando los trabajadores encontraron el cuerpo sin vida de una recién nacida en una cinta transportadora del Centro de Transformación de Residuos Urbanos, dentro de las mismas instalaciones de la planta de reciclado. La investigación policial no consiguió resolver el caso.

Un año después, en julio de 2016 tuvo lugar el segundo hallazgo macabro. En esta ocasión, los trabajadores encontraron la cabeza de otro bebé en una cinta de residuos orgánicos del mismo complejo. La investigación no consiguió resolver el suceso.

En abril de 2025 la Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo del hallazgo del cadáver del primer ciudadano rumano, y sólo 13 días después se encontró el cuerpo del segundo.