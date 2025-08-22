Vox sobre los inmigrantes ilegales: «Sólo falta que hagan como el PSOE y les faciliten prostitutas y drogas»

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha pedido la comparecencia urgente del delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, en las comisiones de Política Territorial e Insularidad del Congreso para que dé explicaciones sobre la invasión inmigratoria «que está afectando gravemente al archipiélago».

Campos ha denunciado la colaboración del Gobierno central con la inmigración ilegal, y sus consecuencias directas en la inseguridad que se sufre en Baleares. «Lo que estamos viviendo en Mallorca, Ibiza y Formentera es intolerable. Miles de inmigrantes ilegales están llegando a nuestras costas sin control. Sólo Vox lo denuncia y la reacción del delegado del Gobierno es no aumentar los efectivos policiales, ni detener a los inmigrantes ilegales que cometen delitos, sino que se les van a dar tres comidas, aseo y seguridad privada. Sólo falta que haga como sus compañeros del PSOE y les facilite prostitutas y drogas», ha declarado.

El diputado de Vox ha alertado de que la situación en zonas como la Playa de Palma se ha vuelto insostenible: «Los agentes de la Policía Nacional nos informan de que se retiran efectivos de seguridad ciudadana para atender la llegada de pateras. Mientras tanto, los pocos policías que patrullan no dan abasto. Cuando detienen a africanos que están trapicheando, estos se agrupan, agreden a los agentes y se llevan la mercancía incautada, con total impunidad. Y no hay refuerzos, porque están ocupados dando la bienvenida a los inmigrantes ilegales».

Ante las denuncias de @VOX_Congreso @voxbaleares por el descontrol inmigratorio y la inseguridad que estamos sufriendo, el delegado del Gobierno @AlfonsoCalvia @del_illes ha reaccionado: ❌ No van a haber más medios policiales, ni se van a detener a los inmigrantes ilegales que… pic.twitter.com/2SlrrImKZT — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) August 22, 2025

La situación no es mejor en la Estación Marítima 3 del puerto de Palma, donde se está alojando temporalmente a los inmigrantes irregulares llegados en cayucos: «Un lugar sin vigilancia, junto al Paseo Marítimo y a pocos metros de centros comerciales y cruceros turísticos. Ya se han producido destrozos, robos y agresiones. Los trabajadores y usuarios de la zona tienen miedo. Esta es la genial idea del Gobierno: poner a inmigrantes ilegales sin custodia en pleno corazón comercial y turístico de Palma, con todo tipo de comodidades, cortesía de la Cruz Roja y del Estado», ha añadido.

«¿Cuánto más vamos a aguantar? Nos vamos a convertir en la nueva Lampedusa. Exigimos responsabilidades y medidas inmediatas. Si tiene un mínimo de vergüenza, el delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, debería comparecer cuanto antes en el Congreso y, a continuación, dimitir.», ha sentenciado Jorge Campos.