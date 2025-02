Jorge Campos: «Armengol está dentro de la chorizosfera, tiene que dimitir y rendir cuentas»

Si hay alguien en Baleares que durante la última década ha luchado contra las políticas sectarias de imposición del catalán y exclusión del español impulsadas por la hoy presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, es el hoy diputado en la Cámara Baja, Jorge Campos (Palma, 1975), que analiza en esta entrevista la situación política actual a nivel nacional y regional, porque aunque ahora esté en Madrid como matiza, «de Baleares nunca me he ido».

Pregunta. – Cada día conocemos un nuevo caso de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez y a unos de los más recientes son las acusaciones que ha vertido Víctor de Aldama en sede judicial ¿Qué opina?

Respuesta. – El PSOE y todos sus satélites protagonizan lo que yo he llamado chorizosfera. Es un entramado corrupto y delincuencial con el epicentro en Pedro Sánchez. En relación a Aldama, veremos el procedimiento judicial, pero está aportando pruebas y se está imputando a gente. Está imputada Begoña Gómez y el hermano del presidente. Están implicados en casos de corrupción la mitad de su Gobierno y la presidenta del Congreso, quien ya debería de haber dimitido por mentir flagrantemente en la sede de la soberanía nacional. Todo esto es insostenible, es una burla a los ciudadanos y, evidentemente, hay que recordar que somos los únicos que estamos ejerciendo la acusación popular.

P.- ¿Armengol está dentro de la chorizosfera?

R. – Armengol está dentro de la chorizosfera y lo que es una vergüenza es que sea la tercera autoridad del Estado. Ha mentido abiertamente y está implicada en casos de corrupción. Es la misma que nos dijo que prácticamente no conocía a Koldo García. No sólo se conocían, sino que se intercambiaban mensajes cariñosamente. Lo que tiene que hacer es dimitir y rendir cuentas. También hay que decir que ya no debería haber sido presidenta del Congreso después de su recorrido en el Gobierno balear. Fue la misma que ocultó el caso de las menores tuteladas abusadas.

P. – ¿Cómo ve la situación de Vox en Baleares desde que usted se marchó a Madrid? Ha habido muchos conflictos en el seno del partido.

R. – Yo confío en que se acaben los conflictos, que fluya la paz y que se siga defendiendo lo que siempre hemos defendido. Nos debemos a los votantes y confío en que la cosa se asiente y sigamos creciendo.

P. – ¿A qué achaca que las relaciones de Vox con el PP sean tan tensas en el Parlament, mientras que son muy buenas en el Consell y también en el Ayuntamiento de Palma?

R. – Mis compañeros de Vox se han encontrado con un muro llamado PP en todas las instituciones. Si tenemos un PP que está más interesado en seguir las políticas de izquierdas que en las políticas de cambio, que sólo se producen cuando Vox está presionando o está en un gobierno, pues luego pasa lo que pasa.

P. – ¿Cómo vivió o vio aquel proceso por el cual un grupo de Vox expulsó al otro grupo dentro del Parlament?

R. – Son temas que obviamente saben mal y entristecen. Pero la verdad es que se pudo reconducir y seguimos adelante con nuestra labor. Queremos que se cumplan los acuerdos y que se puedan transformar las políticas de la izquierda. A nadie le gusta que existan conflictos y yo creo que menos a mí, que soy el que organizó todo el partido en Baleares. También hay que decir que se amplifica mucho más cualquier problema que tenga Vox , que el que tienen los otros partidos. Parece como si el PP y el PSOE, fuera una balsa de aceite y nada más lejos de la realidad. Vivimos en un país donde hay un sistema organizado que no le conviene que Vox alcance cuotas de poder.

P. – ¿Cree que Gabriel Le Senne debería dimitir como presidente del Parlament por el incidente de romper la foto de Aurora Picornell?

R. – No, lo que yo creo es que deberían ser expulsadas las diputadas del PSOE que desobedecieron al presidente, que crean conflicto y que intentan convertir una institución seria como es el Parlamento balear en un circo reivindicativo. La actuación de Le Senne fue la correcta y adecuada. Es intolerable es la actitud sistemática de la izquierda, la ultraizquierda y los separatistas que intentan utilizar las instituciones para hacer su política ideológica radical y convertir aquello en un circo.

P.- Baleares y Canarias sufren una emergencia migratoria ¿Qué propone Vox?

R.- En 2020 yo ya dije que Baleares sufría una ruta de inmigración ilegal y que lo íbamos a sufrir en los próximos años. Nos llamaron xenófobos, racistas y ahora se están dando cuenta de que teníamos razón. La solución es muy clara, es la que se está aplicando en Italia, en Hungría, es la que Trump está aplicando en Estados Unidos. La inmigración se puede aceptar cuando es legal. Lo que no puede ser es abrir las fronteras para que pase quien le da la gana. Proponemos fronteras seguras y que el inmigrante que venga esté de acuerdo con nuestra forma de vivir, con nuestro sistema democrático y con nuestros valores occidentales, si no, no deben tener cabida en nuestro país. La inmigración que hay en Baleares, como la magrebí, intenta modificar los menús escolares, intenta aplicar su religión que, además, choca frontalmente con nuestra forma de vivir.

P. – Las encuestas auguran una subida de votos a nivel nacional. ¿Cree que en Baleares también podría suceder esto?

R. – Yo creo que vamos a subir en todas partes, en los municipios y en las comunidades autónomas a nivel nacional, porque la gente ya no puede más. Se está dando cuenta que el duopolio PP-PSOE lleva a cabo unas políticas que les perjudican directamente a ellos. Yo creo que los ciudadanos se están dando cuenta de que la única alternativa a todo eso es Vox. Y por eso vamos a seguir creciendo. Estoy convencido. Y además tenemos el ejemplo de esta ola de cambio por el sentido común que se está produciendo en toda Europa y en todo el mundo.

P. – ¿En el caso de que se habla de la posibilidad de que haya elecciones anticipadas, le gustaría volver a ser candidato del PP de Vox por Baleares?

R. – En estos momentos ni me lo planteo. Tengo tantas ocupaciones que no hemos llegado a ese punto.

P. – ¿Qué opina de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos y de las decisiones que está tomando?

R. – Yo creo que son acertadas. Primero de todo porque es lo que votan los estadounidenses. Además, creo que son necesarias. España y Estados Unidos son diferentes pero comparten problemas. Uno de ellos es la invasión inmigratoria ilegal o la ideología woke y todo ese falso progresismo. Me parece increíble que hayamos llegado al punto de que sea el presidente de EEUU el que diga que sólo existen dos géneros.

P. – ¿Está muy implantada en España la ideología woke?

R. – Claro que está muy implantada, al igual que en la mayor parte de Europa. Es algo que además están imponiendo a los chavales desde muy pequeños. En el sistema educativo hemos visto que hayos baños mixtos o que la biología no tiene nada que ver con cómo te autopercibes. La ideología woke acaba con las sociedades y con los valores que han llevado a Occidente a sus más altas cotas de libertad, que son los valores de defensa de la familia la vida o la propiedad.

P. – Defina en breves palabras a estos personajes.

Javier Milei: Valiente

Giorgia Meloni: Brava.

Viktor Orbán: Coherente y decidido. Un luchador de toda la vida contra el comunismo que sigue dando ejemplo al resto de Europa por haber logrado inmigración cero.