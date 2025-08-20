El Gobierno contrata seguridad privada para rebajar la tensión con los inmigrantes en el puerto de Palma

Cruz Roja ofrecerá a partir de este miércoles tres comidas diarias a las personas inmigrantes que deban pasar más de una noche en algunas de las estaciones marítimas habilitadas en los puertos de Baleares.

Es la principal respuesta del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a la situación de tensión, destrozos y suciedad generada por los ilegales que están en tránsito en la Estación Marítima 3 del Puerto de Palma. No se han abordado ni sanciones ni penalizaciones ni detenciones por los destrozos ocasionados en las instalaciones portuarias por parte de los inmigrantes llegados en patera a Baleares.

Es una de las medidas que se han acordado en la reunión que el delegado del Gobierno ha mantenido esta mañana con los responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y Cruz Roja para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares, que en lo que va de agosto asciende a 1.243 personas.

La creciente llegada de perfiles vulnerables a lo largo de este año, ha explicado la Delegación del Gobierno en un comunicado, ha obligado a redimensionar los recursos de primera atención y asistencia, en especial los destinados a las personas que entran en el circuito humanitario y son derivados a los centros de acogida de la península.

En respuesta a la intensificación del flujo de llegadas, a finales de julio se acordó con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) la apertura de algunas estaciones marítimas de los puertos de Palma e Ibiza y un espacio en el de Formentera, para dar cobijo durante las noches a los migrantes que esperan a subirse a un ferri para ser derivados.

Una de las decisiones adoptadas en la reunión de este miércoles es, precisamente, que Cruz Roja -con la que Ejecutivo tiene contratada la prestación de la primera asistencia a los migrantes- proporcione tres comidas diarias a quienes deban pernoctar más de una noche en alguna de las estaciones marítimas. Hasta ahora entregaban unos kits que contenían algo de ropa, comida, agua o mantas.

Por otro lado, se ha encargado a la empresa Tragsa el servicio de limpieza, manutención y seguridad durante las 24 horas del día de las zonas portuarias en las que los migrantes tengan que pasar la noche.

Por lo general, y a excepción de los menores que quedan bajo la tutela de la administración autonómica, la mayor parte de quienes llegan en patera a Baleares, tanto los que son destinados a un centro de acogida en la península como quienes continúan viaje por su cuenta, abandonan las Islas en el plazo máximo de un día.

Advertencia al Govern

El delegado del Gobierno ha agradecido durante la reunión la labor de las personas voluntarias que se han sumado al trabajo de los efectivos de emergencia y de las ONG que se han implicado activamente y han respaldado a las instituciones en la gestión migratoria.

«Este es un fenómeno real ante el cual el Gobierno está poniendo soluciones con la inestimable colaboración de estas entidades. La actuación coordinada de todos es lo que ha permitido dar una respuesta lo más eficiente posible a un fenómeno que es imprescindible abordar de manera colectiva y sin crispaciones de carácter partidista», ha dicho Rodríguez.

En este sentido, ha aprovechado para advertido al Govern balear de que todavía están a tiempo de decidir «si quieren formar parte de esta acción coordinada y efectiva» o si, por el contrario, continúan «en solitario y por la senda improductiva de la confrontación política ante cualquier situación de emergencia».

«Por lo que respecta al Gobierno el objetivo ha sido y es muy claro, y la prueba está en que continúa adaptando e incrementando sus recursos para dotar de más y mejores herramientas a la gestión de la crisis migratoria», ha incidido.