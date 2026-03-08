Cielos nubosos y chubascos en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos de cielos nubosos con chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes en algunas áreas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de poniente en la costa.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de marzo

Nubes y posibilidad de lluvia por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que se siente inminente, especialmente por la tarde-noche, los nublados se irán apoderando del horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados y aunque la sensación térmica se mantendrá en cifras similares, el ambiente se tornará pesado con una humedad que alcanzará su punto máximo.

A primera hora, el viento soplará suavemente desde el oeste, con una velocidad de 10 km/h, pero no se espera que cause incomodidad. Sin embargo, a medida que avance el día, la posibilidad de chubascos se incrementará y el cielo se tornará más gris. Ya por la tarde, el sol se ocultará tras las nubes a las 19:24, dejando un rastro de frescura en el aire, mientras los sevillanos se preparan para una noche que podría traer consigo la lluvia.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6°C y una sensación térmica que apenas supera este umbral. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando el 90% antes del mediodía, mientras el viento del noreste sopla suavemente.

La tarde promete ser aún más intensa, con un 100% de probabilidad de lluvias y temperaturas que apenas llegarán a los 17°C. La humedad se sentirá agobiante, alcanzando el 100% y las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

En Huelva, cielo despejado y tarde nubosa

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 18 grados. La mañana será mayormente despejada, aunque por la tarde se espera un cielo algo nuboso y una ligera probabilidad de lluvia, acompañada de un viento suave que no superará los 5 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. La temperatura será agradable, lo que permitirá disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.

Ambiente gris y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, donde la temperatura mínima se sitúa en 11 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia del 25% hasta el mediodía. La sensación térmica podría llegar a ser de 16 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más cálido. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio significativo, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 95% y el cielo se tornará más gris, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados.

Con el viento soplando del oeste a una velocidad de 10 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, es recomendable estar preparado para la lluvia en cualquier momento. La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. A lo largo del día, disfrutaremos de aproximadamente 11 horas de luz, con el sol saliendo a las 07:46 y poniéndose a las 19:25. En resumen, será una jornada variable, donde la lluvia será la protagonista en la tarde-noche.

Jaén: cielos grises y lluvias persistentes

La jornada en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente de madrugada a mediodía, lo que podría generar un ambiente húmedo y gris.

Por la tarde, la situación empeorará, con un 100% de probabilidad de lluvia, así que es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable. A pesar de la lluvia, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados, así que no olvides abrigarte bien.

Chubascos intermitentes y ambiente fresco en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 16 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 17.

Con el viento soplando del este a una velocidad media de 15 km/h, es recomendable llevar paraguas si se tiene planeado salir. La tarde-noche se presenta con una alta probabilidad de lluvias, así que es mejor estar preparados para posibles precipitaciones puntuales.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 11 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con cierta intensidad, haciendo que la sensación térmica sea más fría.

Almería: ambiente fresco con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se prevén chubascos intermitentes que comenzarán a aparecer desde media mañana, aumentando la probabilidad de lluvia a un 100% en la tarde-noche, cuando el termómetro alcanzará los 16 grados.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Así que, aunque la mañana sea agradable, prepárense para un cambio significativo en el clima a medida que el día avance.