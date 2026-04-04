Convocatoria del Atlético contra el Barcelona: Oblak se queda fuera

Jan Oblak no entra en la convocatoria del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Diego Pablo Simeone ha dado la lista de los 24 citados para el encuentro de la jornada 30 de Liga ante el conjunto azulgrana en el Metropolitano, y no está el meta esloveno. Pese a que el guardameta se entrenó como uno más en la previa del encuentro, el técnico ha decidido no arriesgar y reservarle para el doble enfrentamiento contra el Barça en la Champions, ya que en la Liga no tienen opciones.

El portero esloveno había superado las molestias en el costado que le hicieron perderse los tres últimos partidos del Atlético. Sin embargo, debido a la situación en Liga y la importancia de lo que se viene en Champions, el Cholo y él han preferido que no esté en este partido para que se termine de recuperar del todo. Volverá el miércoles para el duelo de ida de cuartos de Champions en el Camp Nou.

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El Atlético de Madrid está a 16 puntos del Barcelona en la competición doméstica. Es por eso que este partido para ellos tiene una menor importancia que el del próximo miércoles. La Liga ha pasado a un segundo plano para el conjunto colchonero, y por eso Simeone ha decidido reservar a su portero titular para la Champions. Por tanto, Juan Musso será el titular esta noche en el Metropolitano.

En la convocatoria del Atlético contra el Barcelona, el técnico colchonero ha incluido a siete jugadores del filial: Taufik, Esquivel, J. Boñar, Julio Díaz, Puirc, Morcillo y Dani Rubio. Así la lista de convocados del cuadro rojiblanco estaría formada por 24 futbolistas: J. Musso, J. M. Giménez, Ruggeri, Koke, Griezmann, Sorloth, Álex B., Almada, Lenglet, Molina, Hancko, J. Alvarez, Giuliano, Obed Vargas, Lookman, Nico, Le Normand, Taufik S., Esquivel, J. Boñar, Julio Díaz, Puirc, Morcillo y Dani Rubio.