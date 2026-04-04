Convocatoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Balde y Koundé vuelven al grupo

El Barcelona ha publicado en la mañana de este sábado la convocatoria oficial para medirse al Atlético de Madrid a partir de las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano. Hansi Flick ya puede contar con Koundé y Balde con el alta médica en esta lista para viajar a la capital de España. Pero se quedan en Barcelona De Jong y Christensen. Raphinha sigue recuperándose en Brasil por el momento.

La expedición culé viaja en avión en la mañana de este mismo sábado a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid en la jornada 30 de Liga. El primero de los tres encuentros que enfrentarán a estos dos conjuntos en apenas diez días hasta el próximo 14 de abril. Uno en Liga, el de este fin de semana, y los otros en la Copa de Europa.

¡Alejandro 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐞 y Jules 𝐊𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞 han recibido el alta médica y forman parte de la lista del #AtletiBarça! ✅ pic.twitter.com/8jAaSVza0f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2026

Las dos grandes novedades de esta convocatoria del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid son Jules Koundé y Alejandro Balde. Los dos laterales titulares de Flick se lesionaron hace un mes contra los colchoneros en la Copa del Rey y regresan contra el mismo rival. Dos piezas claves para el tramo decisivo de la temporada.

Son baja en el Barcelona para este partido de Liga en Madrid un Raphinha que cayó lesionado con la selección brasileña en el último parón de selecciones, Christensen y De Jong. Se espera que el mediocentro holandés pueda regresar para la ida de Champions el próximo miércoles en el Camp Nou.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria completa del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en la jornada 30 de la Liga que se disputa este sábado en el Metropolitano a partir de las 21:00 horas: Szczesny, Joan Garcia, Eder Aller, Eric García, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Xavi Espart, Balde, Koundé, Tommy Marqués, Bernal, Casadó, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Gavi, Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski y Roony.