Ayuso reivindica «la fe y la tradición» desde la Semana Santa de Daganzo de Arriba: «No son moda, van para largo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este Viernes Santo a la representación de la Pasión de Daganzo de Arriba, donde ha defendido que «la fe y las tradiciones no son moda» ni «pasado», sino que «van para largo».

«Es una cuestión de fe y de cultura, esto es lo que somos y de dónde venimos y es lo que ha configurado parte de nuestros pensamientos», ha señalado desde esta Fiesta de Interés Turístico Regional, que este año celebra su 40º aniversario.

Desde 1986, este evento se caracteriza por la disposición circular de sus escenas en la Plaza de la Villa del municipio daganceño, lo que permite a los espectadores revivir los tres últimos días de Jesucristo sin necesidad de desplazarse entre las estaciones.

Se trata de la Pasión más antigua de la región después de la de Villarejo de Salvanés. Los vecinos de la localidad, encargados de la elaboración de los decorados y vestuarios, participan como actores para recrear desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección.

La Pasión de Daganzo forma parte de las nueve celebraciones declaradas de interés turístico en la Semana Santa de la Comunidad de Madrid, que destacan por su tradición, singularidad y atractivo, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.