Descomunal sorpresa se llevaron este Viernes Santo los vecinos del distrito madrileño de Carabanchel Bajo. Los Reyes, acompañados de sus hijas, aparecieron en la procesión del Silencio de manera inesperada, causando asombro y alegría entre los vecinos que esperaban en la Parroquia de San Sebastián Mártir la salida de su Jesús Nazareno.

Los presentes pudieron saludar a la Familia Real, que se mostró cercana y saludó a todo aquel que se le acercaba. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparecieron por sorpresa, ya que su visita no se encontraba en la agenda oficial de sus actos por la Semana Santa. Es por esto que no había prensa, y que todo lo que se ha podido saber ha sido gracias a los vídeos de los vecinos.

A pesar de que los Reyes y sus hijas tienen que ir siempre escoltados, la seguridad se mantuvo en un perfil muy bajo, dejando a la Familia Real acercarse con naturalidad y cercanía a los presentes. Se les vio distendidos, contentos, sonrientes e incluso mantuvieron varias conversaciones con algunas de las personas que acudieron para ver la procesión.

El silencio se rompió entre aplausos y vítores a ellos y a España.

Otro miembro de la Familia Real protagonizó un suceso similar este Viernes Santo. Se trata de la Reina Sofía, que apareció junto a las infantas Elena y Cristina en la iglesia de Jesús de Murcia, en Cartagena, para asistir a la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, desfile declarado Bien de Interés Cultural en 2015.

La Semana Santa del Rey

Otra visita por sorpresa que ha hecho el Rey durante esta Semana Santa fue el martes. Coincidiendo con la estancia de la Reina Sofía, sus hijas y sus nietas en Marivent, Felipe VI se dejó caer por Mallorca con la intención de compartir comida con un grupo de amigos, entre ellos Jaime Anglada.

Mallorca sigue siendo uno de los destinos favoritos del Rey más allá del verano. Esta Semana Santa, el monarca volvía a elegir uno de sus restaurantes de referencia en la isla: Mia by Guillermo Cabot, situado en Portixol. Allí, en un ambiente discreto y alejado del foco mediático, disfrutó de una comida entre amigos en la que no faltó uno de los grandes reclamos de la casa, la paella. La visita confirma la fidelidad de la familia real a este local.