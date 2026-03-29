Okupan su casa desde hace tres años en Carabanchel: «Me deben 23.000 € mientras usan móviles de 1.200»

Es la segunda vez que una familia de Carabanchel sufre la okupación. Primero fue en la casa de verano que poseen en Málaga y después en su vivienda en este barrio al suroeste de Madrid. Mariano (padre) y Hugo (su hijo) han denunciado en una entrevista concedida a OKDIARIO la pesadilla que sufren desde hace tres años después de que el hombre a quien tenían alquilada la casa, de nacionalidad rumana, dejara de pagarles y desapareciera sin decirles nada. Tras él, okuparon la vivienda otras personas de su entorno.

Los inquiokupas acumulan 23.000 euros en deudas por el alquiler (hace 39 meses que no pagan), a los que hay que sumar varios euros más por el impago de varios suministros e impuestos, como el agua.

El 23 de marzo, Mariano, Hugo y una de las mujeres que permanece como okupa en la vivienda tuvieron un fuerte enfrentamiento en la calle. La chica les espetó que no iba a pagar «una mierda por lo que hay aquí». Durante la bronca, la okupa les reprochó que tuvo que arreglar unos azulejos que se cayeron del baño y pagarlos con su dinero. Esta mujer llegó a pedirles a los propietarios que, si les pagaba 14.000 euros por el cambio de azulejos, se iba de casa. Todo ello después de reconocer que exactamente llevaba 3 años sin pagar el alquiler.

Mariano ha mantenido en secreto esta situación para que su mujer no se preocupara. Tampoco le contó nada a su hijo hasta que finalmente ha tenido que hacerlo. «Él estaba con cosas de su empresa y no quería generarle más problemas», comentaba a este diario Mariano.

Tampoco quiso judicializar el caso porque Mariano, de 78 años, está al frente de la ONG Ayuda Solidaria, y por su buena fe, no quería perjudicar a los okupas y que perdieran las ayudas que pudieran estar recibiendo. Prefería llegar a un acuerdo con los inquilinos mediante el diálogo. Pero ahora ve que es imposible y que se ha abusado de esta confianza. «Una cosa es ser bueno y otra ser tonto, y creo que me han estado utilizando», se lamentaba.

Además, Mariano ha pasado por complicaciones de salud como un cáncer y otras enfermedades mientras tenía que abordar este problema.

Ahora mismo en la vivienda viven cerca de seis personas y con todo tipo de lujos. Mariano y Hugo han podido ver en el interior de la casa una televisión de gran tamaño e incluso cómo usan iPhones 17 pro. Un teléfono valorado en torno a 1.000 euros. «Cuando nos los hemos encontrado en la calle, se han reído de nosotros, nos han dicho que no nos van a pagar y nos han enseñado los móviles que usan para vacilarnos».

La familia asegura que se siente completamente desprotegida por el Gobierno y por la Justicia. «Sólo nos quedan los medios de comunicación. Hasta la policía nos dice que no pueden hacer nada y que acudamos a la televisión», denunciaba Hugo.

Los okupas han comunicado a los propietarios que no se piensan ir hasta que salga el juicio.