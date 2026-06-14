McGinn devuelve a Escocia a la victoria en un Mundial 28 años después

Escocia ha regresado con victoria a un Mundial. Han tenido que pasar 28 años para que los británicos vuelvan a celebrar un triunfo en la máxima competición del fútbol mundial. Lo hicieron sufriendo más de lo esperado ante una valiente Haití, que plantó cara durante los 90 minutos, pero que terminó cayendo por la mínima en Boston tras un tanto de McGinn en la primera mitad.

El encuentro comenzó con una Escocia decidida a asumir el protagonismo. Los hombres de Steve Clarke monopolizaron la posesión en los primeros minutos y pronto generaron la primera ocasión con un remate de Gannon-Doak que atrapó Placide. McTominay también avisó poco después con un cabezazo que se marchó por encima del larguero.

Sin embargo, Haití no tardó en responder. Los caribeños demostraron desde el inicio que no habían viajado al Mundial para ser simples espectadores. Deedson, Bellegarde e Isidor comenzaron a encontrar espacios y a castigar las pérdidas escocesas. De hecho, durante muchos minutos fueron ellos quienes dieron mejores sensaciones sobre el césped. Escocia sufría y Haití se adueñaba poco a poco del partido.

La mejor ocasión hasta ese momento llegó en el minuto 17, cuando McTominay apareció desde segunda línea y estrelló un remate en el palo. Fue un aviso. Porque poco después llegaría el golpe definitivo. En el minuto 28, una buena acción por banda derecha terminó con un centro al área pequeña. Placide realizó una parada extraordinaria al remate de Adams, pero el rechace cayó a los pies de McGinn, que no perdonó y empujó el balón a la red para marcar el primer gol escocés en este Mundial.

El tanto no cambió demasiado el guion. Haití siguió creyendo. Providence fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa británica y antes del descanso estuvo muy cerca del empate. Primero con un potente disparo que obligó a intervenir a Gunn y después con una acción dentro del área que terminó salvando la zaga escocesa cuando Pierrot ya acariciaba el gol.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo el mismo guion. Haití atacaba con más corazón que precisión y Escocia intentaba aprovechar los espacios al contragolpe. Providence continuó generando peligro con centros constantes, aunque siempre faltó un rematador que culminara las acciones. Mientras, McGinn tuvo la sentencia en sus botas, pero cruzó demasiado su disparo cuando ya se cantaba el segundo.

Los minutos fueron pasando y Escocia supo resistir. McTominay apareció en defensa cuando el equipo más lo necesitaba y Hanley firmó una acción providencial en los compases finales para evitar un contragolpe que pudo cambiarlo todo.

No fue una actuación brillante. Tampoco una victoria cómoda. Pero sí una victoria importantísima. Escocia vuelve a ganar en un Mundial 28 años después y da un paso enorme hacia los octavos de final. Haití, por su parte, se marcha sin premio, aunque dejando una imagen mucho mejor de la que refleja el marcador.