El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno de Sánchez, Carlos Cuerpo, ha exigido este sábado por carta a Bruselas la implementación de un impuestazo a las energéticas para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la guerra de Irán. Así lo ha anunciado el político extremeño a través de su cuenta de X. A esa misiva se han unido sus homólogos de Austria, Alemania, Italia y Portugal.

De esta forma, el responsable de Economía recoge el testigo de su predecesora, Nadia Calviño, poniendo el foco en las empresas privadas del sector energético y castigándolas a ellas por hechos de los que no son responsables. En aquella ocasión, las eléctricas tuvieron que sufrir un impuesto extraordinario tras subir los precios por la guerra en Ucrania.

Ahora, Carlos Cuerpo, junto con otros ministros europeos, ha escrito una carta al comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio de la Comisión Europea, Wopke Hoekstra, para poder elaborar un mecanismo fiscal similar a nivel continental.

«El conflicto en Oriente Medio ha provocado el aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga significativa para la economía europea y los ciudadanos europeos», comienza la misiva, que destaca que «es importante garantizar que esta carga se distribuya de manera justa».

«En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, abogamos y apoyamos medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas», recuerda la carta. «En 2022 ya se introdujo un instrumento comparable a través de una contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854 de 6 de octubre de 2022 relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía», rememora.

Impuestazo a las energéticas

«Dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones fiscales, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución similar a nivel de toda la UE, fundamentado en una base jurídica sólida (y sin perjuicio de todos los demás esfuerzos y medidas de los distintos Estados miembros para hacer frente a los altos precios de la energía)», sentencia la petición a Bruselas.

En ese sentido, Cuerpo y sus homólogos consideran que «una solución europea de este tipo serviría de señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que nos mantenemos unidos y somos capaces de tomar medidas».

«También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga de la ciudadanía en general», argumentan.

Así, estos políticos creen que el impuestazo a las energéticas debe prepararse a nivel comunitario: «Trabajar juntos y encontrar una solución europea es el enfoque correcto». Según ellos, esto «haría posible la financiación de ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos».

«Nos complace que la Comisión Europea haya prometido revisar el asunto con celeridad», piden. «En este contexto, vale la pena considerar la cuestión de si los beneficios en el extranjero de las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica que en el caso de la contribución solidaria de 2022, y de qué modo hacerlo», rematan.