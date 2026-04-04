Últimas noticias de la guerra en Irán 4 de abril, en directo | Búsqueda del piloto del F-15, negociaciones y amenazas de Trump hoy

La guerra en Irán ha experimentado una nueva escalada en los últimos días, con incidentes que elevan la tensión en Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber derribado un dron israelí Hermes-900 en la ciudad de Shiraz, además de lanzar un ataque contra un centro de datos de Amazon en Baréin.

Además, en las últimas horas el Pentágono ha lanzado una operación para rescatar a los posibles supervivientes de un caza derribado por Irán sobre el territorio del país persa. La operación de rescate de posibles supervivientes ha obligado a que tropas estadounidenses entren en territorio iraní por primera vez desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.