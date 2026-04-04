Últimas noticias de la guerra en Irán 4 de abril, en directo | Búsqueda del piloto del F-15, negociaciones y amenazas de Trump hoy
Todas las noticias sobre la guerra de Irán, EEUU, Israel en directo
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Una unidad de élite de EEUU rescata a uno de los pilotos del caza abatido en Irán
La guerra en Irán ha experimentado una nueva escalada en los últimos días, con incidentes que elevan la tensión en Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber derribado un dron israelí Hermes-900 en la ciudad de Shiraz, además de lanzar un ataque contra un centro de datos de Amazon en Baréin.
Además, en las últimas horas el Pentágono ha lanzado una operación para rescatar a los posibles supervivientes de un caza derribado por Irán sobre el territorio del país persa. La operación de rescate de posibles supervivientes ha obligado a que tropas estadounidenses entren en territorio iraní por primera vez desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.
Israel espera autorización de EEUU para atacar instalaciones energéticas
Israel se prepara para atacar instalaciones energéticas iraníes y espera la autorización de Washington.
Es probable que los ataques se produzcan la próxima semana.
Irán afirma que Irak está exento de las restricciones de Ormuz
El portavoz del mando militar conjunto de Irán declaró el sábado en un comunicado en árabe que las restricciones impuestas en el estrecho de Ormuz «solo se aplican a los países enemigos».
El ataque contra la embajada de EEUU en Arabia Saudí ha sido mayor
El ataque iraní contra la embajada estadounidense causó más daños de los que se habían revelado, según ha revelado el periódico The Wall Street Journal.
Dos drones impactaron el complejo saudí, provocando un incendio que se prolongó durante horas.
Un misil de los terroristas hutíes impacta en Israel
Israel afirma que un misil balístico lanzado desde Yemen impactó contra el país. El ataque activó las sirenas en toda el área metropolitana de Tel Aviv. No se reportaron heridos de inmediato.
Los hutíes en Yemen han lanzado varios misiles contra Israel desde que se unieron a la guerra la semana pasada en apoyo de Irán.
Rusia se coordina con Israel para evacuar a 198 rusos de una planta nuclear de Irán
Rusia afirma estar coordinando con las Fuerzas de Defensa de Israel la evacuación de trabajadores de la planta nuclear iraní.
La empresa estatal rusa de energía nuclear anuncia la evacuación de 198 personas más de Bushehr tras los ataques israelíes y estadounidenses en la zona, que, según informes, causaron la muerte de un guardia de la planta.
Rescate del piloto del F-15
Así es el rescate de las fuerzas especiales para recuperar al piloto del F-15. Los ayatolás han ofrecido 60.000 dólares como recompensa por el piloto de EEUU.
Así derriba Irán un helicóptero de rescate del F-15
📹 لحظه سرنگونی هواپیمای A-10 آمریکا توسط پدافند هوایی بومی و نوین جمهوری اسلامی ایران #ایران_قوی pic.twitter.com/Zr2JMUabd6
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 4, 2026
El FBI arresta en EEUU a la familia del líder de los sicarios de los ayatolás
El FBI ha arrestado a la sobrina y la sobrina nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem Soleimani, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, les revocara su estatus de residentes permanentes (green card), según anunció el Departamento de Estado.
«Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos», declaró el Departamento de Estado tras la revocación de sus tarjetas de residencia por parte de Rubio.
Irán despliega nuevos sistemas de defensa
Irán está desplegando nuevos sistemas de defensa aérea de fabricación nacional para atacar aeronaves estadounidenses, según declaró el sábado el coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del ejército iraní, de acuerdo con la agencia estatal de noticias IRNA.
Estas declaraciones se produjeron después de que Irán derribara dos aviones de combate estadounidenses el viernes.
Se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate para un miembro de la tripulación estadounidense de uno de los aviones.
El otro miembro de la tripulación y el piloto del segundo avión de combate estadounidense fueron rescatados.
Trump advierte a Irán: tienen 48 horas para «abrir el Ormuz»
Donald Trump advierte a Irán: tienen 48 horas para «llegar a un acuerdo, abrir el Ormuz» o «se desatará el infierno».
Meloni ofrece ayuda a Qatar para rehabilitar su sector energético tras los ataques iraníes
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este sábado al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, la «cercanía» de su país frente a los ataques iraníes y ofreció la capacidad industrial italiana para contribuir a la rehabilitación de las infraestructuras energéticas dañadas.
Fragmentos de un misil de racimo iraní caen en ciudades del centro de Israel
Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencias.
Irán anuncia que ha atacado un carguero de propiedad israelí en Bahréin
El Ejército de Irán ha anunciado este sábado que ha atacado un carguero de propiedad israelí en el puerto de Bahréin como parte de una nueva ola de ataques contra intereses estadounidenses e israelíes en los países del golfo Pérsico, según el último balance operativo presentado por la Guardia Revolucionaria iraní.
Irán autoriza el paso de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria por Ormuz
Las autoridades iraníes han comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad. «Los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán», ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria iraní.
Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia
Los servicios de Emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas.
Irak cierra el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán
El Gobierno iraquí ha anunciado el cierre total e inmediato de las operaciones en el paso fronterizo de Shalamcheh con Irán, en el sur del país, tras un bombardeo ocurrido este sábado que ha dejado al menos un fallecido, de nacionalidad iraquí, y otros cinco heridos.
Irán denuncia nuevos ataques de EEUU e Israel a la central nuclear de Bushehr
Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.
Irán reivindica el derribo de dos aviones de combate de EEUU en el estrecho de Ormuz
Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F35 del país norteamericano.
El Ejército israelí bombardea posiciones de Hezbolá en Beirut
El Ejército israelí ha lanzado este sábado una serie de bombardeos contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano, tras el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel desde territorio libanés, donde las operaciones militares israelíes dejan ya más de 1.300 muertos.
La Guardia Revolucionaria designa un nuevo portavoz tras la muerte del anterior
La Guardia Revolucionaria iraní ha designado al militar Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha informado la agencia de noticias Fars.
Carlos Cuerpo exige a Bruselas por carta poner un impuestazo a las energéticas
El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno de Sánchez, Carlos Cuerpo, ha exigido este sábado por carta a Bruselas la implementación de un impuestazo a las energéticas para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la guerra de Irán. Así lo ha anunciado el político extremeño a través de su cuenta de X. A esa misiva se han unido sus homólogos de Austria, Alemania, Italia y Portugal.
Irán dice haber rechazado una propuesta de EEUU para un alto el fuego de dos días
Irán asegura haber rechazado una propuesta para un alto el fuego de dos días que le ha presentado Estados Unidos, en un marco de incertidumbre ante las supuestas conversaciones entre los dos países para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada contra la República Islámica a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.
EEUU alerta de posibles ataques iraníes a universidades en Líbano
La Embajada de Estados Unidos en Beirut ha advertido este viernes de la posibilidad de que Irán o grupos armados afines contemplen atacar universidades en territorio libanés, donde los ataques perpetrados por las fuerzas de Israel en zonas del sur del país han dejado ya más de 1.300 fallecidos.
Israel afirma haber atacado bases y almacenes de misiles en Teherán
El Ejército israelí informó este sábado de que su fuerza aérea atacó durante la pasada noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y almacenes de misiles balísticos en Teherán. Según un comunicado difundido por el Ejército israelí, sus bombardeos alcanzaron una base de la Guardia Revolucionaria donde, afirman los militares, se almacenaban «misiles destinados a atacar aeronaves».
Irán asegura nada volverá a ser «como antes» en el estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han asegurado este sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Un ataque iraní con munición de racimo deja un herido en el centro de Israel
Una persona resultó herida tras el ataque con un misil balístico iraní que descargó munición de racimo en el centro de Israel informaron en la madrugada de este sábado, medios israelíes. El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) informó que «un hombre de 79 años fue herido al ser alcanzado por el impacto de restos que trasladó la onda expansiva de un misil con munición de racimo en Kiryat Ata, cerca de Haifa».
Irán anuncia el derribo de un dron MQ-1 Predator sobre Isfahán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado que ha empleado «un nuevo sistema de defensa avanzada» para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadounidense y eleva ya a 160 los drones norteamericanos e israelíes que ha destruido desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, ahora en el comienzo de una nueva etapa con el inicio, aseguran los iraníes, de operaciones «de emboscada» contra cazas «de quinta generación y drones avanzados» de ambos países.
Dubái intercepta un ataque contra la sede de la empresa estadounidense Oracle
Las autoridades de la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, han interceptado este sábado un ataque contra el edificio de Oracle, una de las 18 empresas estadounidenses que la Guardia Revolucionaria iraní había amenazado con atacar a comienzos de semana, en el contexto del conflicto abierto en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán. «No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra», declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.
Una unidad de élite de EEUU rescata a uno de los pilotos del caza abatido en Irán
El Pentágono ha lanzado una operación para rescatar a los posibles supervivientes de un caza derribado por Irán sobre el territorio del país persa. Según la agencia Reuters, uno de los pilotos de la aeronave ya ha sido rescatado por una unidad de élite del Ejército estadounidense. Teherán ha asegurado este viernes que ha abatido la aeronave, en concreto un F-15, y fuentes del Departamento de Defensa lo han confirmado al periódico The New York Times. Irán ha ofrecido una generosa recompensa por información que ayude a localizar a la tripulación del caza derribado.
Buenos días. Comienza un nuevo directo de la guerra de Irán, EEUU e Israel
Bienvenidos al directo del sábado, 4 de abril, sobre la guerra de Irán, EEUU e Israel. Todas las noticias y última hora del conflicto, ataques y reacciones en directo en OKDIARIO.
Trump afirma que muchos «líderes de Irán han muerto»
Trump afirma que «muchos de los líderes militares de Irán» murieron en el «masivo» ataque en Teherán, pero no da más detalles.