La aldea asturiana de menos de 30 habitantes en la que Eva Longoria tiene antepasados

En el corazón de Asturias se esconde una pequeña aldea de menos de 30 habitantes llena de encanto donde el tiempo parece haberse detenido entre casas de piedra y verdes prados. Se trata de Longoria, un pequeño pueblo que pertenece al concejo de Belmonte de Miranda y conserva la esencia más auténtica del norte de España. El motivo de la reciente popularidad de esta aldea asturiana no es otro que su vínculo con Eva Longoria.

La actriz descubrió hace unos años, gracias a un estudio genético realizado por la Universidad de Harvard, que sus raíces se encuentran en Asturias. «Soy un 75% española y un 25% maya», confesó tras conocer los resultados. Su noveno bisabuelo, Lorenzo Suárez de Longoria, nació y creció en una pequeña aldea que lleva su propio nombre: Longoria. De hecho, todavía se conserva el Palacio de Longoria, construido en el siglo XVII por los ancestros de la actriz de «Mujeres desesperadas», que se quedó asombrada por la tranquilidad y la belleza de este rincón asturiano.

La aldea asturiana donde Eva Longoria tiene sus raíces

♬ original sound – Chloe_Henderson @mollymischief2 Que Eva Longoria tenga como apellido el nombre de una pequeña aldea de España no es casualidad, ¡es que sus antepasados proceden de Longoria (Asturias)! 😌 Hace unos años, la actriz quiso visitar la casa original de su familia y, aunque se encontró con que “sólo quedaba una pared y algunas piedras”, le dijo a su marido que quería comprarla. ¿Su respuesta? “No es una casa, es un montón de piedras”. 🫣 📹: @fallontonight #EvaLongoria

«Es mi primera vez en el Norte de España y es muy diferente al Sur y a Madrid. Asturias es mucho más verde, es ¡guau, qué bonito!», explicaba. Eva Longoria visitó esta aldea asturiana perteneciente a la parroquia de San Martín de Lodón. Tras pasar por el Ayuntamiento, donde solicitó información sobre los posibles orígenes de su familia, comenzó un recorrido por distintos puntos del concejo en busca de las casas y lugares donde vivieron sus antepasados, antes de que un tal Alonso Longoria de La Pontiga emigrara desde el pequeño pueblo de Longoria hacia el virreinato de Nueva España, en México.

Su primera parada fue en La Pontiga, donde se encuentra una vivienda en ruinas parece ser el punto de partida de la saga familiar que da nombre a su apellido. Posteriormente, visitó el pueblo de Longoria, situado cerca de Oviñana, donde también podrían haber residido algunos de sus familiares. Más de cuatro siglos después, la protagonista de la serie «Mujeres desesperadas» ha podido conectar con sus raíces, aprovechando un viaje por España que la llevó previamente a La Rioja, donde acudió como embajadora de sus vinos en Estados Unidos.

Longoria

Longoria es una pequeña aldea que pertenece a la parroquia de San Martín de Lodón, dentro del concejo de Belmonte de Miranda. Rodeado por el río Narcea, el entorno conserva un modo de vida rural tradicional. Pasear por sus calles, hacer rutas o visitar el cercano Parque Natural de Somiedo son planes ideales para una escapada de fin de semana. También destacan lugares como la iglesia de San Martín o la villa de Salas.

Entre sus viviendas destaca una casona solariega del siglo XVII, que llama especialmente la atención y que está vinculada a la historia familiar de la actriz. La casona señorial, hoy de propiedad privada, aún conserva el escudo de la familia Longoria. Aunque actualmente se encuentra en ruinas, sigue siendo un lugar cargado de historia. El gran sueño de la estrella de Hollywood sería poder rehabilitarla y devolverle su antiguo esplendor.

«Mi familia es asturiana», contaba la actriz en el programa «La Resistencia». «Por eso llevo veinte años viniendo a España. Aquí me siento como en casa». De hecho, confesó que siempre ha querido adquirir la Casa de Longoria, aunque su estado actual lo complica. «Yo le decía a mi marido: «Pepe, la quiero», y él me respondía que «eso no es una casa, son sólo piedras». Pero quizá se pueda arreglar…», recordaba ilusionada.

Eva Longoria no sólo se siente asturiana de corazón. En 2022 fue apadrinada por Olivia de Borbón y por el duque de Cádiz, Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasany, quienes le otorgaron una medalla que la distingue como dama de Asturias. En sus redes sociales se mostró emocionada, posando bajo el lema «Lady Longoria» y compartiendo un vídeo conmemorativo grabado en la Capilla del Rey Casto, situada en el interior de la Catedral de San Salvador de Oviedo.

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La aldea asturiana vinculada a Eva Longoria se encuentra a aproximadamente media hora en coche de la ciudad de Oviedo. Para llegar desde la capital, basta con tomar la A-63 y, posteriormente, incorporarse a la AS-15, que conduce directamente hasta el núcleo de éste pequeño pueblo.