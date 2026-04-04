Bonoloto: comprobar el resultado del sorteo de hoy, sábado 4 de abril de 2026

Los resultados del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, sábado 4 de abril de 2026 ya se conocen por lo que a continuación podrás comprobar el número premiado, que está formado por los siguientes números: 07, 10, 20, 22, 25 y 27. El número complementario es el 4 y el reintegro el 3.

Qué debes hacer si tu boleto de la Bonoloto está premiado

En caso de tener premio en el sorteo de la Bonoloto hay varios sistemas para cobrarlo.

En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la Bonoloto a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria.

euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria. Para aquellos premios superiores a 2.000 euros, el ganador debe ir hasta una de las oficinas bancarias autorizadas por SELAE para obtener su dinero. Allí deberá presentar su boleto y su identificación para poder llevarse su premio. En caso de haber sido muy afortunado y haber obtenido un premio superior a 40.000 euros, debes tener en cuenta que se te pueden aplicar retenciones de impuestos.

En cuanto a la fecha límite para cobrar el premio de un sorteo de la Bonoloto premiado hay un plazo de tres meses a contar desde el mismo día del sorteo. Por lo general, el premio se paga inmediatamente en las administraciones de Lotería y Apuestas del Estado en efectivo. En el caso de los bancos la entrega del dinero también se suele hacer de manera inmediata aunque a través de un cheque o transferencia a una entidad bancaria. Loterías y Apuestas del Estado recuerda que las entidades financieras no pueden cobrar gastos de gestión o comisión por dicha gestión.

En aquellos casos en los que el premio esté sujeto a retenciones, el ganador recibirá el importe neto del premio, al que ya se le habrá restado la parte correspondiente que exige el Ministerio de Hacienda.

Apuesta múltiple

Con las apuestas múltiples de la Bonoloto tienes más posibilidades de acertar la combinación ganadora. Para ello debes seleccionar en tu boleto el tipo de apuesta múltiple que quieres jugar: puede ser de más de 6 números (con un máximo de 11) o solamente 5 números en cada apuesta.

Premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación: