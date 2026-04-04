La frase que más se repite en la Biblia invita a una profunda reflexión: «No temas…»

Hay una frase que se repite una y otra vez en la Biblia invitando a una profunda reflexión sobre ella. La Biblia es uno de los textos más antiguos que existen, por lo que, representa unas enseñanzas que vienen de lejos, pero pueden estar vigentes hoy en día. El eje principal de este libro sagrado es el propio ser humano, por lo que, cada uno de los detalles que en ella aparecen, pueden cambiarlo todo. Es momento de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar con estos elementos que se desprenden de él.

La espiritualidad parece que va ganando terreno y lo hace de tal forma que conseguiremos empezar a tener en mente algunos elementos que sin duda alguna, deberemos tener en consideración. En unos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar algunas situaciones del todo destacadas. Es hora de saber qué es lo que esconde este tipo de reflexión clave para poder entender un poco mejor la frase que más se repite en estos días presentes, pero también en el pasado más remoto.

La Biblia repite esta frase

El libro que más casas tienen, esa Biblia que representa la base de la fe cristiana y que, sin duda alguna, deberemos conocer bien para poder analizar cada uno de los procesos que se desprenden de ella. Desde cada uno de los detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Después de una serie de detalles que, sin duda alguna acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede ser esencial.

El hecho de leer un libro antiguo que contiene las enseñanzas de una fe que comparten millones de personas, pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente.

En la Biblia prácticamente cada palabra ha sido repetida millones de veces, por lo que esta frase acabará cobrando un protagonismo enorme. Cuando descubrimos la frase más repetida, nos sumergimos de lleno en una profunda reflexión sobre la esencia del ser humano. Con algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán de cerca.

Invita a una profunda reflexión esta frese

No tengas miedo es la frase más repetida de la Biblia. Un texto que quizás nunca hemos leído, pero merece la pena que lo hagamos en estos días en los que buscamos esa fe que puede cambiar por completo nuestra forma de pensar o de ver el mundo.

Los expertos de Teología Pública explican la manera en la que está organizado este libro: «Creación: En el primer acto, Dios crea un mundo perfecto, crea a los humanos a su imagen; Adán y Eva, y les da la vocación de representarle en la tierra, de gobernar como sus representantes. Les da el trabajo de cuidar de su creación, de ser fructíferos y multiplicarse. Además, ellos tienen una relación directa con Dios. ¡Dios camina en el jardín entre ellos! Este es un lugar perfecto donde todo funciona como debería. Caída: En este acto los humanos son tentados por la serpiente y desobedecen a Dios. Consecuentemente la conexión que tenían con Dios es rota. Dañan la imagen de Dios con la que fueron creados y fallan en cumplir la vocación que Dios les dio. Ellos están muertos espiritualmente y están separados de Dios. La muerte y el dolor son introducidos al mundo perfecto que Dios había creado. Las cosas, repentinamente, ya no son como deberían. Redención: Este es el acto principal. La mayoría de la historia de la redención se enfoca en este acto. Desde el momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, él pone en acción su plan para redimir a su creación. Esté plan, por supuesto, comenzó desde antes de la fundación del mundo, pero es expresado en su forma más prototípica en Genesis 3:15 donde Dios da su sentencia a la serpiente».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde este momento en la historia de la redención hasta la llegada de Jesús; su vida, su muerte y resurrección y todo lo que está incluido entre estos eventos, es el acto de redención. En otras palabras, el 99.9% del Antiguo Testamento trata estrictamente sobre la historia de la redención. Esta no es una colección aleatoria de leyes, anécdotas y registros. Es una sola historia que narra la salvación de Dios para este mundo. Cada uno de los escritos incluidos en la primera parte de nuestras Biblias aportan algo a la historia de la redención del mundo. Así es, incluso Levítico, Nehemías, Cantares, Proverbios, etc. La llegada de Jesús, su vida, muerte y resurrección son el climax de esta historia. Toda la historia de la redención apunta a este evento magno en la historia. Es en la cruz donde Dios logra el paso más grande de redención para el mundo. Restauración: Después de que el evento más grande de la redención sucede, comienza el desenlace de la historia donde todas las cosas comienzan a regresar a su lugar e incluso se ponen mejor de lo que eran. En Colosenses 1:20 aprendemos que por medio de Jesús Dios “reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz.” Dios nos está restaurando, él está restaurando este mundo. Incluso en este acto de la restauración, todavía hay mucho del acto de la redención entrelazado. La obra de redención realmente no termina hasta que todas las cosas hayan sido completamente restauradas a Dios. Esto sucederá cuando Jesús venga por segunda vez a consumar su reinado y a finalmente restaurar todas las cosas, y destruir a la muerte, el pecado y a la serpiente de una vez por todas. Cuando el regrese, finalmente estaremos en la presencia de Dios sin interrupción, su imagen será restaurada en nosotros. De hecho, seremos semejantes a Cristo. Le representaremos en la tierra como él lo había ordenado originalmente. Él caminará entre nosotros. Le veremos cara a cara».