El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la regularización masiva de inmigrantes que ultima: «Es una irresponsabilidad sin precedentes en Europa». Feijóo denuncia que esta regularización masiva, pactada por el Ejecutivo y Podemos, es «un disparate legal y político» que «está provocando un efecto llamada y presionará aún más los servicios públicos», sobre todo la Sanidad.

Y subraya que esto hay que frenarlo. «A España no se puede venir de forma irregular. Se viene a aportar, a trabajar y a cumplir las leyes que cumplimos los españoles», sentencia. Además, el presidente del PP también destaca que a España «no se puede venir a delinquir» y el que lo haga tiene que ser expulsado de nuestro país.

Así lo ha declarado en una entrevista en Servimedia, publicada este sábado, a las a las puertas de que el Ejecutivo apruebe de forma definitiva este Real Decreto-ley. Como ha informado OKDIARIO, esta regularización exprés y masiva es la más laxa de la historia: bastará un billete de autobús.

Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento. Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler.

Esta regularización masiva de inmigrantes también «va a impedir investigar muchos casos de trata, explotación sexual y de inmigración ilegal», según han revelado a este diario diversos mandos de la Policía Nacional consultados por este proceso que, además, según los propios agentes, «supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves».

En la dirección contraria

Feijóo denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez va en la dirección contraria de «todas las instituciones europeas», del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos aprobado recientemente en el Parlamento Europeo.

Afirma que «regalar la residencia legal en España y, por tanto, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española» es «un movimiento absolutamente insolidario e irresponsable» que se ve agravado por el hecho de no se exija a los potenciales beneficiarios carecer antecedentes policiales.

En este sentido, señala que «somos el único país de la Unión Europea que está tramitando una regularización incondicionada sin ni siquiera exigir los antecedentes policiales de más de un millón de personas».

«Estamos yendo contra todas las políticas de inmigración de la Unión Europea sin distinción de países, estamos rompiendo otra vez las políticas europeas previamente consensuadas en el Parlamento Europeo y, además, lo estamos haciendo sin que se someta a la votación del Congreso», lamenta.

Y acusa a Sánchez de ser «desleal» con los países miembro de la UE y de actuar de forma antidemocrática por desoír “un mandato del Congreso”.

Presión para la Sanidad

Feijóo está convencido de que la regularización masiva provocará, por un lado, un efecto llamada del que se beneficiarán las mafias y, por otro, una presión adicional a la Sanidad y la Educación pública.

«¿Cómo no va a influir en los servicios públicos? Si usted le da a un millón de personas la residencia legal partiendo de una situación irregular, automáticamente hay un millón de personas más de población protegida en lo que a sanidad se refiere», indica.

Además, apunta que «España es el país que más ha incrementado la población en los últimos cinco años de toda la Unión Europea», con un aumento de 2.700.000 ciudadanos, y remarca que el 20% de la población española ya es de origen extranjero.

La situación irregular no puede generar derechos

Preguntado sobre si comparte con Vox que la Sanidad debe priorizar a los nacionales por delante de los extranjeros, Feijóo ha declarado que «hay que darle prioridad al que tiene la tarjeta sanitaria y un español nace con tarjeta sanitaria».

También está en contra de la decisión del Gobierno de restaurar la universalidad de la Sanidad pública, alegando que «la situación irregular no puede generar derechos». Asimismo, critica que el Gobierno legisle sobre «cosas que no gestiona y que no paga» sin pasar por el Consejo Interterritorial ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país. La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la Justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?», plantea el popular.

Por otra parte, denuncia que el Gobierno tiene «interés por modificar los censos electorales a medio y corto plazo», tanto con la regularización masiva de inmigrantes como con la conocida Ley de nietos. A este respecto, el líder del PP manifiesta que la nacionalidad española «hay que ganársela» porque «no es un regalo», ni tampoco lo son los derechos que la acompañan.