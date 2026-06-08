España ‘manda’ a Francia el partido amistoso del Congo para evitar posibles contagios de ébola

La selección de República Democrática del Congo (RDC) finalmente no jugará su partido amistoso en España. Después de tener programado jugar un partido ante Chile en La Línea de la Concepción (Cádiz) para preparar el Mundial, el brote de ébola que sufre el país africano ha hecho que se cancelase el encuentro en territorio español. Una decisión que ha provocado que el Congo juegue contra Francia después de unas semanas de incertidumbre.

El Congo, que ha estado concentrado en Marbella (Málaga) dentro de su preparación para la Copa del Mundo, viaja este lunes a Francia, ha confirmado en redes sociales la Federación Congoleña de Fútbol. No fue autorizado en La Línea de la Concepción (Cádiz) después de que ese municipio aludiera a cuestiones de «prudencia sanitaria» por el brote de ébola en el país africano.

La selección chilena, por su parte, ya está en Francia para jugar este martes el partido, después de haber estado varios días en Portugal, donde jugó un amistoso contra el combinado luso. Marbella se había barajado como posible sede del encuentro, a puerta cerrada, después de que La Línea de la Concepción lo prohibiera, pero finalmente se jugará en Francia.

España no quiso correr el riesgo del ébola con el Congo