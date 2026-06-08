Alarma en el Mundial: Suiza alerta de la presencia de serpientes venenosas en su lugar de entrenamiento

Hasta California se ha ido la selección de Suiza para iniciar su preparación previa al Mundial 2026… pero lo que no esperaban encontrar en su lugar de entrenamiento son ¡serpientes venenosas! Las redes sociales del combinado nacional compartieron un mapa del recinto donde se concentran y entrenan, ubicando cada espacio y zona, además de toda la periferia de éste, calificado como ‘snake zona’ (zona de serpientes).

Suiza debuta en el Mundial 2026 este próximo sábado 13 ante la selección de Catar y llevan desde este pasado jueves 4 concentrados en San Diego, California, en la denominada Academia Judía, preparándose y ultimando todos los preparativos para llegar preparados para cumplir las expectativas. Están encuadrados en el Grupo B junto con Bosnia y Herzegovina y Canadá, además de Catar. Son uno de los favoritos para pasar de ronda.

La Federación de Fútbol de Suiza alertó estos días a sus jugadores para que estuvieran atentos durante su concentración en estos terrenos de juego. Hicieron público un mapa en el que se pueden ver todas las zonas de entrenamiento, así como el espacio de naturaleza que rodea a su sede, donde al parecer hay una alta presencia de serpientes.

Las indicaciones son claras: evitar pasear por la zona. Se ha establecido un perímetro de seguridad para prevenir cualquier contratiempo, además de elevar la precaución ante posibles incursiones más allá de la flora del entorno, directamente a las instalaciones. Al parecer son serpientes venenosas, con riesgo real ante ataques y picaduras para los jugadores de Suiza antes del Mundial 2026.

La noticia, llamativa cuanto menos, ha sido tomada de buen grado por jugadores, cuerpo técnico y concentración de la Federación de Fútbol de Suiza, asumiendo que se trata de algo eventual y normal teniendo en cuenta la zona y el entorno. De hecho, su publicación tiene algo de humor.

La hoja de ruta de Suiza en este Mundial 2026, tras su debut ante Catar, es ante Bosnia y Herzegovina el jueves 18 a las 21:00 horas y después, el miércoles 24, será ante Canadá en el partido que posiblemente definirá qué equipo pasen a la siguiente ronda en el Grupo B, uno de los más equilibrados en cuanto a opciones para sus competidores, para las selecciones integrantes.

La convocatoria de Suiza para el Mundial 2026

El seleccionador Murat Yakin y la federación helvética anunciaron semanas atrás la lista de convocados de Suiza de cara a este Mundial 2026. Entre los elegidos que ya han viajado a Estados Unidos y que se encuentran concentrados en el mencionado centro de entrenamiento, están varios futbolistas conocidos de la Liga, ya que los hispalenses Sow o Rubén Vargas han sido citados, al igual que el mítico Ricardo Rodríguez, que milita en el Betis, o Cömert, del Valencia.

Porteros

Marvin Keller

Gregor Kobel

Yvon Mvogo

Defensas

Manuel Akanji

Aurele Amenda

Eray Comert

Nico Elvedi

Luca Jaquez

Miro Muheim

Ricardo Rodríguez

Silvan Widmer

Centrocampistas

Johan Manzambi

Granit Xhaka

Michel Aebischer

Christian Fassnacht

Remo Freuler

Ardon Jashari

Fabian Rieder

Djibril Sow

Denis Zakaria

Delanteros