El expediente a una técnico en Alcoy (Alicante) destapa otra crisis en el PSOE de Diana Morant

El Ayuntamiento de Alcoy ha incoado un expediente disciplinario y de acción de medidas a una funcionaria por presuntas irregularidades en la tramitación de contratos menores. En concreto, por supuestas adjudicaciones a empresas relacionadas con su pareja. Este hecho, que en sí mismo entraña una relevante gravedad, ha dado lugar a otra serie de movimientos que han puesto en evidencia una grave crisis interna que afecta tanto al PSOE local como al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcoy.

Según las fuentes consultadas, las presuntas irregularidades fueron detectadas cuando se analizaba otro expediente administrativo. El alcalde ultima la destitución, este lunes, del jefe de la Inspección General de Servicios (IGS) y su relevo por otro. Este último, un funcionario y ex concejal próximo, precisamente, al actual alcalde, el también socialista Toni Francés, según han confirmado las mismas fuentes antes citadas.

La guerra interna del PSOE valenciano de Diana Morant se visualiza en distintos escenarios, tal como ha publicado esta pasada semana OKDIARIO. En el caso de Alcoy, la segunda teniente de alcalde, Lorena Zamorano, ganó la elección a la secretaría general del PSPV local en junio de 2025, hace ahora un año, al candidato respaldado por Toni Francés, alcalde de Alcoy, por apenas un puñado de votos. Toni Francés es, a su vez, afín a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.

La situación del alcalde es muy complicada. En abril de este mismo año 2026, Toni Francés perdió una cuestión de confianza después de que viera rechazados los presupuestos para el ejercicio actual. Si bien es cierto que el PSOE lo respaldó en bloque con el apoyo de Compromís, tanto PP como Vox y Guanyar se posicionaron en contra. Y de cara a unas próximas primarias para elegir quién liderará la candidatura municipal, es la actual secretaria general, la mencionada Lorena Francés, quien cuenta ahora con más apoyos que Toni Francés.

El alcalde de Alcoy tomó relevancia nacional en octubre de 2025. Precisamente, por seguir los pasos de Diana Morant en lo referente al valenciano y al catalán. En concreto, Diana Morant había sostenido que «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla catalán». Y que la denominación valenciano/catalán «es la correcta». En el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de este 3 de octubre, Toni Francés fue un paso más allá que su secretaria general. Y «con toda solemnidad», según el mismo aseguró, que: «En Alcoy, hablamos catalán. La variante del catalán».

Se da la circunstancia de que cuando Diana Morant fue elegida secretaria general de los socialistas valencianos, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Sánchez incluyó a tres alcoyanos en su ejecutiva. Toni Francés, Lorena Zamorano y Zulima Pérez. Esta última es quien meses atrás ha relevado al ahora investigado José María Ángel Batalla como alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA.