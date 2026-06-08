Mar Flores a Carlo Costanzia sobre su infancia: «No tenía manera de protegerte»
Durante los últimos años, la relación entre Carlo Costanzia y Mar Flores ha estado en el punto de mira. Son muchos los rumores que señalan que entre madre e hijo no existe una gran complicidad debido al tiempo que estuvieron distanciados, pero, por primera vez, han decidido dar un paso al frente y mantener una sincera conversación al respecto delante de las cámaras. Y lo han hecho lejos de los platós de televisión, concretamente en el podcast ¿Qué habrías hecho mejor? , un proyecto presentado por la modelo desde hace tan solo unas semanas.
Durante el episodio, Mar Flores ha adelantado en su perfil oficial de Instagram que han hablado sin tapujos sobre «lo que han aprendido por el camino y sobre esas cosas que, con lo que saben hoy, quizá habrían hecho de otra manera». De hecho, Carlo ha destacado que cuando se distanció de su madre fue «en su época de adolescencia». «Me tuviste muy joven. Cuando yo me voy, tienes 30 años, es la edad que ahora tengo yo. Tú también estabas en una situación donde no tenías la sabiduría de ahora», reflexionaba el joven, añadiendo que actualmente, a pesar de los titulares que dicen lo contrario, «tienen una relación fantástica porque los dos han sanado y han entendido al otro».
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Echando la vista atrás, Mar Flores ha reconocido que antes no existía la ley de protección al menor y que «no tenía manera de protegerle», algo por lo que tal vez, por ello y por la fama de sus dos progenitores, no pudo disfrutar de una infancia como el resto de sus amigos y compañeros del colegio. «Yo lo que vi desde fuera es que eras un niño que se peleaba en el colegio para defender lo suyo. Pero como le regañaron, entendió que no podía pegar a los demás. Y, entonces, ese niño comenzó a hacerse daño a sí mismo», expresaba. Unas declaraciones a las que Carlo respondía con una comparativa literaria que no ha pasado desapercibida. «Sin lluvia no hay flores, ¿no?», señalaba, dejando entrever que, a día de hoy, ha logrado avanzar y dejar atrás esos malos tiempos.
Carlo Costanzia se sincera sobre su faceta como padre
Tras aparecer juntos en el cumpleaños de Terelu, en septiembre de 2025, son varios los que consideran que Carlo mantiene a día de hoy una mejor relación con su padre que con su madre. Sin embargo, durante su participación en el citado podcast, ha reflexionado sobre si existe alguna diferencia entre el amor que se siente por un padre y por una madre. Y lo ha hecho basándose en su propia experiencia en la paternidad.
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«En mi caso, Carlo Jr. tiene esas necesidades maternales con Alejandra, pero luego las necesidades más de experiencia o más brutas, son conmigo. Cuando se siente con miedo, viene corriendo a que yo le proteja, pero cuando se siente con necesidad de amor, cuando tiene hambre, cuando quiere que le duerman con cariñitos, va a la madre. Cuando quiere jugar o sentirse de otra manera validado, viene a mí», contaba, haciendo hincapié en que la llegada del pequeño había tenido un efecto reparador para él. «Es increíble la jugada de la naturaleza. Eres tú de pequeño», añadía Flores.