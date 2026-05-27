Mar Flores se encuentra en calma. Prueba de ello son las últimas imágenes que ha compartido en redes sociales, donde se muestra de lo más relajada en un enclave de lujo y al que muy pocos ciudadanos de a pie tienen acceso. Horas después de que saliera a la luz que Elías Sacal, su última pareja, ha rehecho su vida junto a Tatiana Blatnik, la modelo ha publicado unas fotografías que han dado pistas sobre una posible nueva ilusión de la consuegra de Terelu Campos.

¿Está Mar Flores ilusionada de nuevo?

En agosto del 2025 salió a la luz que Mar Flores había puesto fin de manera definitiva a su relación —marcada por idas y venidas— con Elías Sacal tras casi una década juntos. Unas imágenes del empresario con una tercera persona fueron la prueba definitiva de que esta historia se había terminado. Sin embargo, poco tiempo después, la modelo salió del paso para negar la mayor sobre una posible infidelidad por parte de su ex, al que había dejado meses atrás.

«Eso no es noticia. Lo hemos dejado hace mucho tiempo. En las imágenes de Navidad en St. Barths no estábamos juntos. Nosotros somos amigos», deslizó la madre de Carlo Costanzia en ¡Hola!, donde dio todos los detalles sobre su ruptura.

Desde entonces, la excuñada de Kiko Matamoros ha mantenido durante todo este tiempo que estaba soltera. «A mí que no me adjudiquen a nadie, llevo un tiempo soltera y estoy encantada de poder dedicar mi tiempo a mi trabajo y a mi familia, que es lo que me gusta», dijo.

Durante más de un año, Mar ha reivindicado su soltería, pese a las informaciones. Solo días después de que se destapase su ruptura con Sacal, salió a la luz que la modelo se habría ilusionado de nuevo con Nicolas Corrochano, un atractivo empresario especializado en el marketing digital. Una noticia que fue negada por la propia protagonista.

Sin embargo, hace solo unas horas, unas imágenes de Mar han llamado mucho la atención. La suegra de Alejandra Rubio ha compartido a través de sus historias temporales de Instagram que ha disfrutado de una noche de piscina en lo alto de un edificio de Sevilla con vistas a la Giralda. Tal y como ha señalado, se trata de una colaboración. No obstante, parece que a este plan no ha ido sola, sino que ha estado acompañada por otra persona.

En una de las instantáneas que ha publicado, mientras que Mar se relaja en la piscina, hay en el borde una bandeja con dos copas de vino —una prueba que da cuenta de que no está sola—. Además, surge otra duda… Si es Mar la que está posando, ¿quién le hace las fotografías? Por el momento, la consuegra de Terelu no se ha pronunciado al respecto, pero ¿desvelará quién le ha acompañado a este viaje?