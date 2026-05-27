‘Spider-Noir’: blanco y negro vs. color, ¿qué versión merece la pena?

Después de un lustro, por fin el amigo y vecino de Nueva York volverá a los cines tras el éxito taquillero de Spider-Man: No way Home. Tom Holland regresará al rol de Peter Parker en Brand New Day. Aunque hoy, el protagonismo arácnido recae en un actor bastante más veterano: Sí, Nicolas Cage se enfunda el traje del Hombre Araña en la nueva serie que Prime Video acaba de estrenar. Spider-Noir es un producto audiovisual en blanco y negro que traslada al personaje a una atmósfera de cine de detectives, mezclando dicho ambiente con un lado superheroico tremendamente pulp. Sin embargo, y a pesar de su naturaleza acromática, los suscriptores han notado que la plataforma también ofrece otra opción de visionado denominada «True Hue a todo color». ¿Pero cuál es la mejor versión? ¿Qué ventajas tiene cada una? ¿Su creador tiene una favorita?

Lo primero que debemos saber es que la duplicidad de los capítulos es sólo una cuestión estética. La primera temporada de Spider-Noir tiene ocho episodios en blanco y negro y otros ocho en su vertiente de colores saturados. Aparte de eso, la colección de capítulos no varía en ningún elemento narrativo. Cuentan lo mismo, pero la experiencia inmersiva es diferente. Lo normal sería comenzar con el blanco y negro e intermitentemente, ir cambiando hasta decidirse definitivamente por una forma de ver y disfrutar de la historia. Porque no nos vamos a engañar, la concepción original parte del noir hegemónico de los años 40 y 50, pero incluso esta tiene sacrificios dentro del visionado general.

‘Spider-Noir’: blanco y negro vs. color

A continuación, repasamos los pros y contras de ambas versiones:

Blanco y negro

Ventajas: Fue concebida así por el creador original, Oren Uziel. En términos académicos, casi parece un sacrilegio que con esta historia, los espectadores no apuesten por el noir en un título en el que ya su propio nombre, determina su naturaleza monocromática. Los contrastes, las sombras marcadas de los rostros y los escenarios… para fundirse de lleno en la atmósfera de la Nueva York de los años 30, Spider-Noir debe verse en blanco y negro.

Desventajas: Uno de los principales hándicaps reside en los bajos contrastes de la mayoría de las televisiones domésticas (sobre todo las LED) y, por tanto, las escenas oscuras se vuelven más complejas de descifrar. Por otra parte, se pierde el lado superheroico de la ficción y los poderes; escenas de acción y efectos especiales lucen menos.

Color

Ventajas: Tiene una mayor definición en las pantallas y ayuda a separar el personaje del fondo. El «True-Hue» no es un coloreado convencional, funciona como un homenaje retro al Technicolor que destaca y eleva el trabajo de iluminación y diseño de vestuario de la acción. La actriz Li Jun Li, quien interpreta a Cat Hardy en la serie, se ha posicionado a favor de esta forma de ver la serie.

Desventajas: Traiciona ese purismo tan del cine negro, diluyendo la atmósfera clásica y perdiendo, entre otras, la idea de cómo el superhéroe se camufla entre las sombras.

Mi opción predilecta

En mi decisión personal, las virtudes de disfrutar de Spider-Noir en blanco y negro superan al mimo y cariño con el que Amazon ha cuidado la versión a color.

Tras ver el piloto en la opción clásica, probé en el segundo la vía «True Hue» para apreciar la belleza y nivel de detalle del diseño de la producción artística. Pero terminé volviendo a unos claroscuros acromáticos que representan la esencia de la serie, tanto en el tono general como en el arco dramático de los personajes.