Cuando parecía que Mar Flores iba a terminar el Día de la Madre con un sabor agridulce, su hijo Carlo decidió sorprenderla a última hora. Sabido es que la relación madre e hijo ha sido cuando menos tensa durante estos años. El paso al frente del actor en cuanto a su exposición mediática puso sobre la mesa los años de distanciamiento con su progenitora. Siendo tan solo un adolescente, Carlo se mudó a Italia junto a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole. Esta decisión supuso un cisma entre el novio de Alejandra Rubio y la mujer que le dio la vida, que, afortunadamente, con el tiempo han sabido resolver.

La prueba definitiva de que habían acercado posturas llegó también cuando participaron como pareja en Decomasters, un programa de reformas en el que los espectadores pudieron ver la buena sintonía y complicidad entre ellos. Sin embargo, y pese a que parecía evidente esta reconciliación, lo cierto es que en las últimas horas se ha puesto en entredicho si su aparición televisiva juntos ha sido real o una mera apariencia.

El paso atrás de Carlo Costanzia en el Día de la Madre

Con motivo del Día de la Madre, numerosos VIPs acuden a sus redes sociales para felicitar a las mujeres que les dieron la vida. También a sus parejas en el caso de haber sido padres, como ha sido el ejemplo de Carlo Costanzia. El joven, a través de su cuenta de Instagram, aprovechó la ocasión para compartir un carrete de imágenes inéditas junto a Alejandra Rubio, con la que será padre de nuevo de una niña dentro de unos meses: «Feliz Día de la Madre a la mejor madre del mundo. ¡Por estos 2 años y por 1000 más!».

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Además de publicar estas fotografías con la hija de Terelu Campos, Costanzia también decidió rendir homenaje a otra de las grandes mujeres de su vida: su abuela paterna, que falleció hace unos meses. El actor compartió en sus historias temporales un post de Instagram de su padre, en el que recordaba a su nonna. Sin embargo, la foto con Mar, su madre, no terminaba de llegar.

La ausencia de Mar Flores en el muro de su hijo comenzó entonces a abrir muchas incógnitas: ¿Se había olvidado de su madre? ¿Ha pasado algo entre ellos durante estos días para que Costanzia decidiera no dedicarle unas palabras públicas a la mujer que le dio la vida?

A punto de terminar este día tan señalado en el calendario, y con el que se da comienzo al mes de mayo, Carlo sorprendió en la red. El yerno de Terelu Campos decidió dar un paso atrás y rendir homenaje también a su madre, a la que le ha dedicado unas emotivas palabras y a la que ha querido agradecer públicamente haberle traído al mundo: «Feliz Día de la Madre a ti también, madre, que sin ti no estaría en este precioso mundo».