La Operación Campamento, uno de los proyectos más presumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el último año todavía no cuenta con un cronograma oficial pese a llevar casi cuarenta años en desarrollo. Según ha confirmado a OKDIARIO la entidad pública de Vivienda, Casa 47, dicho documento «no forma parte del expediente administrativo ni constituye documentación preceptiva del procedimiento (…) No existe como documento único, por lo que su suministro requeriría una acción previa de elaboración».

Resulta llamativo que el desarrollo urbanístico que Sánchez y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se jactaron de promocionar a principios de año no cuente, tras 36 años de proyecto, con un calendario de ejecución de los diferentes pasos necesarios para levantar antes de 2028 las casi 11.000 viviendas prometidas.

Sin ir más lejos, este periódico ha tenido acceso al cronograma de otro ambicioso plan de Vivienda como es la Operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte. En dicho documento, por ejemplo, se señalan aspectos tan básicos como cada una de las actuaciones pendientes de llevar a cabo en la zona, el organismo o institución responsable de cada fase, la fecha de ejecución de los trabajos o la inversión prevista para cada acción. Una información que el Ejecutivo todavía no ha planificado para Campamento.

Un desarrollo sin planificación

Sin embargo, no se trata del único documento con el que no cuentan los de Sánchez. En enero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que iba a resultar imposible empezar a construir los bloques de casas porque el Ejecutivo todavía no había remitido «ni la memoria de gestión, ni el plan de gestión del agua de toda la Operación Campamento».

El Ejecutivo, por su parte, aseguró por boca de Rodríguez que había dado «todos los pasos» que tenía que dar para iniciar el proyecto de urbanización en este nuevo emplazamiento y no dudó en echar las culpas de la tardanza al gobierno municipal:

«Tan pronto como tengamos ese proyecto por parte del Ayuntamiento, que yo espero que sea de manera inminente porque estamos hablando de casi de un año desde que se iniciaron esos trámites. Espero que se pongan a ello porque creo que ya un año es tiempo suficiente para recabar esos informes», indicaba.

Ahora este periódico, a través de una respuesta oficial por parte del Portal de Transparencia, ha podido constatar que en estos momentos «no hay ningún informe sectorial pendiente de remisión al Ayuntamiento relacionado con la citada Operación Campamento».

En lo que se refiere al resto de documentación, desde Casa 47 señalan que o bien no se puede adjuntar porque «podría interferir en la futura toma de decisiones», por estar «en elaboración» o por no tratarse de documentos definitivos al estar pendientes de aprobación.

En este sentido, Almeida recordó en enero tras la inauguración de las obras de Campamento organizada por el Gobierno que, «mientras el Ayuntamiento de Madrid no disponga de esos documentos no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización».

662 millones y sin viviendas a la vista

Por lo tanto, en la actualidad Campamento no es más que una idea. Se trata de un desarrollo urbanístico que lleva más de 36 años únicamente sobre el papel. Además, como ya contó este medio, el nuevo plan rediseñado por los de Sánchez dista mucho de lo que se plasmó en el ambicioso plan inicial de 1989. Y es que, pese a llevar inyectados en la operación más de 662,54 millones de euros, en Campamento no se ha construido todavía ni una sola vivienda.

Esa cantidad, sin embargo, sólo es el 75% del total de los fondos que se esperan transferir desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a SEPES, según recogía el Tribunal de Cuentas en un documento al que pudo acceder OKDIARIO. Por tanto, quedarían al menos 221 millones de euros por ingresar en el proyecto. Alcanzaría así la operación una inversión completa de al menos 883,39 millones de euros.

Hace tres décadas la iniciativa era descrita como «la nueva ciudad». Y es que en el escrito consultado por este periódico, Campamento era definido por el Gobierno en 1989 como un desarrollo urbanístico con viviendas «de alto nivel» y «capaz de crear suficiente atractivo como para contrarrestar el tirón del Centro de Madrid sobre ese sector metropolitano».

Esa «ciudad» ahora el Ejecutivo la habría degradado a «barrio», una definición menos ambiciosa y que explica nuevas intenciones y necesidades de una población desesperada. Lo que antes pretendía convertirse en una zona urbana y comercial de referencia con viviendas que desprendiesen un plus de calidad, ahora se usará para construir 10.700 hogares, de los cuales un 65% asequibles, dada la crisis de acceso a la vivienda y el empobrecimiento social que asola al país.