La operación gestada entre el Ministerio de Agricultura y Alimentación, (MAPA) y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo, el pasado mes de septiembre de 2025, sigue agitando al sector.

En concreto, estas tensiones vienen motivadas por la concesión ministerial a la DOP Guijuelo -tramitada de manera encubierta, por la vía rápida y sin la convalidación de Bruselas- de la inclusión de la variante genética de 50% raza ibérica entre sus producciones amparadas y certificadas, al considerar el resto de las DOP sectoriales: Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura (que únicamente califican cochinos con un 100% de pureza racial), que la citada autorización «fomenta la competencia desleal, menoscaba la reputación de este tipo de sellos de calidad comunitarios y debilita la confianza de los consumidores, al producirse una rebaja sustancial de los estándares y las exigencias de calidad en los jamones comercializados por la DOP Guijuelo, a través de esta nueva categoría comercial».

Por tanto, ante la confusión y la incredulidad inicial mostrada por el conjunto de las restantes DOP del ibérico, se ha dado paso a la interposición de varios recursos de alzada ante el órgano competente del Ministerio comandado por Luis Planas, que permanecen sin resolver.

El conflicto escala a Bruselas

En este contexto de reproches y búsqueda de responsabilidades, se ha sumado recientemente la Comisión Europea. De esta forma, el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga Fano, una de las voces más representativas de la órbita agrícola comunitaria, no ha tardado en mostrar la extrema preocupación de la Unión Europea ante lo que califica como un error estratégico de consecuencias imprevisibles.

La preocupación de Canga reside en que este tipo de concesiones, de ser conocidas por los grupos de compra, podrían poner en peligro la confianza y credibilidad de los consumidores en estos sellos comunitarios de supuesta máxima calidad. En consecuencia, el alto funcionario de la Comisión Europea puso de manifiesto la necesidad de reconducir la situación, durante su intervención en la sede de la oficina de representación de la Unión Europea en España a finales del año 2025.

En este acto impulsado por Origen España, la asociación que vela por los intereses de casi 100 de las más relevantes DOP e IGP españolas, Canga se mostró tajante ante un buen número de sus dirigentes, y no dudó en identificar con total claridad las cuestiones que inquietan especialmente a las autoridades de Agricultura de la Unión Europea, como se indica a continuación.

«Desde hace semanas y meses estamos viendo una serie de enmiendas a los pliegos de condiciones y van todos en la misma dirección que es la de diluir la calidad. Cuidado con eso, pues puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros no cuestionamos la evolución económica de una indicación geográfica, ni el reparto de competencias entre los Estados miembros y la Comisión Europea, pero nos preocupa esa tendencia a la baja», destacó Canga Fano en su comparecencia. Y añadió: «Si esto sigue así en cuanto a las indicaciones geográficas podremos tener un problema de comunicación y de confianza. Esto no es un caso sólo español, pues ocurre en todos los países de la UE. Si los consumidores empiezan a detectar que la calidad de los productos va bajando, por los motivos que sean, esto será pan para hoy y hambre para mañana».

Este inquietante comportamiento, detectado en los procedimientos de calificación de las reformas -competencia de Bruselas, o potestad de Agricultura-, pone de manifiesto las diferencias entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y fue aprovechado por el alto mandatario de la Comisión Europea para mandar un concluyente mensaje, «también habrá que discutir si las enmiendas son nacionales o europeas, no hacer enmiendas nacionales para que la CE no tenga conocimiento de éstas».

Y para hacer frente a la problemática suscitada, Canga Fano indicó «que vamos a escribir una carta a los Estados miembros para compartir con ellos esta preocupación de tendencia a la baja». En todo caso, dejó muy claro que «no tenemos intención de tocar este Reglamento Comunitario (relativo a las IIGG de productos agrícolas) en una temporada».

Guijuelo y la variante de 50% ibérica

Mientras, la actuación del MAPA sigue provocando muchos reproches por parte de los regidores de las DOP afectadas: Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura, ya que Guijuelo ha empezado a sacar beneficio de la autorización y habilitación ministerial. Así, según los datos reportados por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), en la recién concluida montanera, la DOP salmantina ha sacrificado un total de 10.149 animales de la modalidad productiva de 50% raza ibérica.