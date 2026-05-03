Así queda el palmarés del Mutua Madrid Open tras la victoria de Jannik Sinner

El Mutua Madrid Open llega a su fin con un nuevo integrante en su palmarés, Jannik Sinner. El torneo madrileño es uno de los mejores del mundo, sobre todo en lo que a la cateogría masculina se refiere. Este Masters 1000 siempre atrae a las mejores raquetas de la ATP, que vienen a la capital española para continuar con su preparación de cara a Roland Garros. El italiano se ha unido a una larga lista de ganadores donde se encuentran, entre otros, Rafa Nadal, Novak Djokovik, Roger Federer o el propio Carlos Alcaraz.

La primera edición del Mutua Madrid Open o Masters 1000 de Madrid se celebró en el Madrid Arena, en pista dura y en el mes de octubre. Entre 2002 y 2008 se disputó sobre esta superficie, con André Agassi siendo el primer ganador y Rafa Nadal logrando una victoria en 2005. Ya en el 2009, el torneo cambió de lugar, de superficie y de fecha. El Masters 1000 de Madrid se trasladó a la Caja Mágica tras su construcción y pasó a jugarse en abril-mayo sobre tierra batida.

¿Qué tenista ganó el Mutua Madrid Open 2026?

Jannik Sinner ha vencido a Alexander Zverev, ganador en tres ocasiones aquí, en la final de este 2026 y sucede a Casper Ruud en el palmarés del Mutua Madrid Open. El número uno del mundo ha conseguido su primer título aquí y su quinto Masters 1000 consecutivo, algo que no ha logrado nadie en toda la historia del tenis (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

Palmarés histórico del Mutua Madrid Open

2002 – André Agassi

2003 – Juan Carlos Ferrero

2004 – Marat Safin

2005 – Rafa Nadal

2006 – Roger Federer

2007 – David Nalbandian

2008 – Andy Murray

2009 – Roger Federer

2010 – Rafa Nadal

2011 – Novak Djokovic

2012 – Roger Federer

2013 – Rafa Nadal

2014 – Rafa Nadal

2015 – Andy Murray

2016 – Novak Djokovic

2017 – Rafa Nadal

2018 – Alexander Zverev

2019 – Novak Djokovic

2020 – No hubo por el Covid-19

2021 – Alexander Zverev

2022 – Carlos Alcaraz

2023 – Carlos Alcaraz

2024 – Andrey Rublev

2025 – Casper Ruud

Cuántas veces ganó Rafa Nadal el Mutua Madrid Open

Rafa Nadal es el tenista que más veces ha ganado el Mutua Madrid Open con un total de cinco títulos (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017). La primera vez que se coronó campeón fue en el Madrid Arena sobre pista dura en 2005, mientras que las otras cuatro fueron ya en la Caja Mágica. Perdió la final en la primera edición en las nuevas instalaciones ante Roger Federer, pero volvió al año siguiente y levantó el título. Sus otras tres victorias llegaron en 2013, 2014 y 2017.

Cuántas veces ha ganado Carlos Alcaraz el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz ha ganado el torneo dos veces (2022 y 2023) en sus cuatro participaciones. Debutó en 2021 y perdió en segunda ronda contra Rafa Nadal. Después de ganar a Mannarino en su primer partido, el tenista de El Palmar se topó con el rey de la tierra batida y perdió 6-1, 6-2. Pero se rehízo y ganó los dos siguientes años, en 2022 y 2023. En 2024 perdió en cuartos contra Rublev. Las dos últimas ediciones se ha ausentado por lesión.