Drama: el Mallorca desciende con la segunda puntuación más alta del siglo y el Elche condena al Girona

Hasta aquí llegó el oxígeno de la Liga. Ya no le queda pulso al campeonato, tampoco a Mallorca y Girona, que acompañan al Oviedo en el tortuoso camino a Segunda División. Los bermellones cumplieron con su parte al ganar (3-0) Oviedo, pero la ecuación que les mantenía en Primera División escondía tantas incógnitas que acabó sin solución. En Girona, el pulso entró en bradicardia después empatar (1-1) cuando solo le valía ganar en la final por la permanencia ante el Elche, que también se jugaba la vida.

El Mallorca jugó su salvación en cuatro estadios y claro, salió cruz. Es lo que tiene depender de tantas terceras personas. Debía ganar al descendido Real Oviedo y esperar tres resultados más. Cumplieron con su 25% de la ecuación, pero el 75% restante, aunque estuvo cerca, no se cumplió del todo. Debía esperar que el Levante sumara y que Getafe y Girona ganaran sus respectivos partidos. Y solo sucedió el triunfo azulón. El Mallorca baja a Segunda División con el segundo máximo goleador de la Liga (23 goles), Muriqi, en sus filas y con la segunda puntuación más alta (42) de la historia del campeonato.

Más sencillo para quedarse en la Liga lo tenía el Girona, que dependía de sí mismo para mantener el pulso. Debía ganar al Elche en Montilivi y punto. Ni calculadoras ni ecuaciones ni nada. Claro que, misma condición representaba su rival. El Elche debía no perder para lograr la permanencia. Y fue lo que pasó. No sin sufrimiento, pues el Girona se topó con el larguero en el tramo final. Un descenso que puede precipitar la salida de Míchel del Girona. «Tengo que hablar con el club», dijo.