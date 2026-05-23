El Barcelona cierra el curso con otra derrota

El Barcelona despidió la temporada con otra derrota fuera de casa ante un Valencia que intentó hasta el último momento entrar en Europa, pero se terminó quedando en la orilla. Lewandowski marcó su último gol con la camiseta del Barça en el que fue el 0-1. En la última media hora, los de Corberán remontaron con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez. Mestalla cierra el curso con una victoria amarga.

Una victoria y esperar. Eso es lo que debía hacer este sábado el Valencia frente al campeón liguero, un rival que le tiene tomada la medida a Carlos Corberán, pues bajo su dirección el equipo culé le ha endosado a los valencianistas un contundente 18-1 en tres partidos. Pero esta vez no fue así.

El Valencia salió intenso y decidido con un plan claro: presionar arriba para recuperar el balón en cuanto antes y salir al ataque. Y no le salió mal. El equipo blanquinegro no dejaba tiempo para pensar a su rival, que se apresuraba en la toma de decisiones y perdía rápido el balón.

La primera ocasión clara llegó en el minuto siete tras un exquisito pase al espacio de Núñez para Diego López, cuyo cañonazo se marchó a las nubes. Fue el primer aviso de los que luego vendrían. Por su parte, el Barcelona lo intentó con un Ferran que creaba peligro en las pocas ocasiones que el conjunto catalán pisó el área de Dimitrievski.

Con un ojo en los demás partidos, Mestalla murmuraba con el gol del Alavés al Rayo Vallecano mientras su equipo acababa de fallar una triple ocasión clarísima. No desfallecía el Valencia, que, con un gran despliegue físico, seguía intentándolo y muy cerca se quedó Hugo Duro de marcar el primero en el minuto 17 tras un centro de Diego López, pero su testarazo se marchó rozando la escuadra.

Sin embargo, el Barça creaba peligro con muy poco. El equipo de Hansi Flick, ya relajado después de la cena de celebración del título liguero, el día de ocio en un parque de atracciones y el concierto de Bad Bunny, encadenó una buena jugada que culminó Balde con un chut que se marchó al lateral de la red. Tenía la posesión y aceleraba cuando quería.

Pero el Valencia seguía y seguía. Esta vez lo intentó Ugrinic con un potente chut lejano que atrapó Szczesny y Núñez con un balón que se fue lejos de la portería del polaco. El Barcelona jugó durante varios minutos con un jugador menos por una brecha de Gerard Martín fruto de un lance con Luis Rioja y, en ese periodo, Araújo rebañó el balón de manera imperial a Javi Guerra cuando el medio iba a rematar frente a Szczesny tras una brillante jugada personal.

Justo antes del descanso, los azulgranas tuvieron la más clara con un testarazo de Lewandowski a la madera tras un córner. Tras el paso por vestuarios, Xavi Espart sustituyó a Araújo y, al poco rato, Ramazani a Diego López por lesión.

Al Valencia le costaba mantener el ritmo de la primera parte y el Barcelona comenzó a sentirse mucho más superior, mientras que el Getafe se puso por delante de Osasuna. Aunque ganara el Valencia, no habría posibilidad de Liga Conferencia.

Lewandowski se despide del Barcelona con gol

Pero Lewandowski no quiso que se diera esa situación y puso por delante a su equipo en el 61 al desviar a gol una fuerte volea de Ferran que se iba lejos. Parecía que las esperanzas del Valencia se desvanecían, pero apareció cinco minutos después Javi Guerra para empatar de un zurdazo y Luis Rioja puso el 2-1 en el 71 tras cazar un balón suelto en el área para hacer soñar a Mestalla y Dimitrievski salvó a los locales con un paradón bajo palos a un remate de Christensen.

Pero el Getafe seguía ganando y también remontó el Rayo en el minuto 89. El Valencia hizo los deberes, pero sus rivales también. Ya en el tiempo añadido, Guido marcó el 3-1 con un chut desde la frontal y ajustado al palo corto para despedir la temporada con una victoria.